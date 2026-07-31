Chủ động triển khai công nghệ 6G phù hợp với điều kiện của Việt Nam

Bộ KH-CN đã thành lập Ban chỉ đạo 6G gồm các cơ quan quản lý viễn thông, tần số, các doanh nghiệp, các trường đại học để nghiên cứu về công nghệ 6G.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ KH-CN ngày 31-7, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH-CN) cho biết, thời gian qua Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nghiên cứu, phát triển và triển khai thương mại công nghệ 5G trên phạm vi toàn quốc.

Quang cảnh cuộc họp báo thường kỳ của Bộ KH-CN. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tính đến đầu năm 2026, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai hơn 40.000 trạm thu phát sóng (BTS) 5G, phủ sóng đến khoảng 92% dân số, với hơn 24 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ 5G. Việt Nam cũng đã làm chủ một số công nghệ lõi của mạng 5G, trong đó doanh nghiệp trong nước đã nghiên cứu, sản xuất thành công thiết bị 5G theo chuẩn quốc tế và từng bước thương mại hóa.

Ông Nguyễn Anh Cương phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: TRẦN BÌNH

Liên quan việc nghiên cứu, phát triển mạng 6G, ông Nguyễn Anh Cương cho biết, hiện nay trên thế giới đã nghiên cứu công nghệ 6G, mặc dù công nghệ 5G mới được khai thác ở nhiều nước.

Để nắm bắt được xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới, chuẩn bị nguồn lực về con người và hạ tầng, tiếp tục hoàn thiện thể chế đáp ứng nhu cầu của xã hội, Bộ KH-CN đã thành lập Ban chỉ đạo 6G gồm các cơ quan quản lý viễn thông, tần số, các doanh nghiệp, các trường đại học để nghiên cứu về công nghệ 6G.

Ông Nguyễn Anh Cương thông tin về định hướng phát triển công nghệ 6G tại Việt Nam. Video: TRẦN BÌNH

Theo ông Nguyễn Anh Cương, các doanh nghiệp, các trường đại học sẽ được tiếp cận công nghệ 6G từ thời điểm bắt đầu hình thành các tiêu chuẩn. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, các trường đại học có thể tham gia cùng nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn 6G, sớm nắm bắt công nghệ, từ đó, chủ động trong việc triển khai công nghệ 6G phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, sau hơn 3 tháng triển khai Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN, đã có hơn 114 triệu số thuê bao đang hoạt động được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, gần 99 triệu số thuê bao đã được xác nhận, xác thực thành công (sử dụng chính chủ), còn hơn 13 triệu số thuê bao đang bị tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều do chưa hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao theo quy định. Các thuê bao này sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ hai chiều từ ngày 15-8 và bị thu hồi số thuê bao từ ngày 20-8, nếu vẫn không thực hiện việc chuẩn hóa. Đối với các số thuê bao bị thu hồi theo đúng quy định, doanh nghiệp viễn thông sẽ thực hiện xử lý (lưu giữ, tái sử dụng) theo quy trình kinh doanh, khai thác của doanh nghiệp tương tự như số thuê bao phát triển mới.

TRẦN BÌNH