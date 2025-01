Từ việc phát hiện xe container chở thùng hàng chứa hàng hóa nhập lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM đã lần theo dấu vết triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới.

Công an tống đạt quyết định với các đối tượng

Ngày 24-1, Phòng C03 (Công an TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Hồng Thiết (sinh năm 1983), Hoàng Mạnh Cường (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Yên Bái), Huỳnh Ngọc Cẩm Như (sinh năm 1992, ngụ TPHCM), Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1975, ngụ tỉnh Lào Cai), Nguyễn Hoàng Yến Trang (sinh năm 1995, ngụ tỉnh An Giang) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới”.

Trước đó, cuối tháng 12-2024, Phòng PC03 cùng Công an huyện Hóc Môn phát hiện Bùi Thanh Phong (sinh năm 1984) lái xe container chở thùng hàng có dấu hiệu nghi vấn.

Dừng xe kiểm tra tại ấp 51 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), công an phát hiện trên thùng xe chứa nhiều hàng hóa nhập lậu như: thực phẩm, dung dịch tẩy rửa, phụ gia thực phẩm, Pin Lithium, tủ lạnh... có giá trị hàng tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Hồng Thiết tại cơ quan công an

Công an xác định lô hàng này không khai báo hải quan. Từ đây, công an truy xét lần ra đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới do Thiết cầm đầu.

Tại công an, Thiết khai tổ chức thành lập công ty ma rồi thực hiện khai báo gian dối, nhập khẩu trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

CHÍ THẠCH