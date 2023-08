“Ăn tiền” tội phạm ma túy, nhóm cựu công an phường lãnh án

Bị cáo Phạm Thanh Tuấn (cựu Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa) có vai trò cao nhất, chủ mưu, tổ chức chỉ đạo các bị cáo khác là cấp dưới thực hiện hành vi “ăn tiền” tội phạm ma túy để thả về. Vì thế, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án 7 năm tù giam, phạt bổ sung 100 triệu đồng; các bị cáo còn lại mức án từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù...

Chiều 29-8, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên phạt nhóm cựu Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TPHCM) “ăn tiền” và "giải cứu" nhóm tàng trữ, mua bán ma túy về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

HĐXX nhận định, bị cáo Phạm Thanh Tuấn (cựu Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa) có vai trò chủ mưu, tổ chức chỉ đạo các bị cáo khác là cấp dưới thực hiện hành vi. Vì động cơ vụ lợi nên bị cáo Tuấn đã tha cho các đối tượng liên quan đến ma túy. Do đó, bị cáo Tuấn phải chịu trách nhiệm cao nhất với sai phạm tại Công an phường Phú Thọ Hòa.

HĐXX nhận định, các bị cáo câu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ từng người, chia tổ và chia ca trực. Trong số các bị cáo giúp sức tích cực cho bị cáo Tuấn có bị cáo Phan Văn Hòa, Lê Văn Quý (cùng là cựu Phó trưởng Công an phường). Cả 2 bị cáo này vì cả nể, ngại va chạm đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các bị cáo đã vụ lợi xâm phạm đến hoạt động của cơ quan pháp luật; làm ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín, giảm niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Hành vi của các bị cáo “ăn tiền” nhiều lần để thả người gây bức xúc trong nhân dân nên cần xử lý nghiêm để răn đe; cần áp dụng hình phạt bổ sung với các bị cáo.

HĐXX cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, một số bị cáo có thành tích tốt, huân chương, giấy khen và gia đình có công với cách mạng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tuấn mức án 7 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quý mức án 4 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hòa mức án 3 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo còn lại đều là cựu cảnh sát phụ trách khu vực các địa bàn của phường Phú Thọ Hòa nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù giam, phạt bổ sung mỗi bị cáo 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4-2020, các bị cáo trên bắt 51 đối tượng mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép ma túy đưa về trụ sở. Tại đây, các bị cáo yêu cầu các đối tượng liên hệ với người thân đem tiền, vàng, USD tới “chung chi” để không bị xử lý.

Cơ quan điều tra đã làm việc được với 30/51 đối tượng, trong đó 29 đối tượng khai bị các cựu công an trên yêu cầu gọi cho người thân tới đưa tiền để được thả về. Tổng số tiền các đối tượng khai “chung chi” là gần 1,1 tỷ đồng, 2 chỉ vàng miếng, 100 USD.