Áp lực “rực rỡ” đè nặng người trẻ

“Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?” là chủ đề lan truyền mạnh trên nhiều nền tảng mạng xã hội những ngày gần đây. Không ít bạn trẻ hưởng ứng xu hướng này bằng hình ảnh, video về lối sống, công việc… Câu hỏi trên cũng đặt ra một vấn đề quan trọng trong giới trẻ hiện nay: Liệu “rực rỡ” có đang trở thành một áp lực vô hình trên vai?

Gánh nặng vô hình

Thế hệ Gen Z (sinh năm 1997-2010) và Gen Alpha (sinh sau 2010) lớn lên cùng sự bùng nổ của mạng xã hội, nơi gần như trở thành một phần không thể tách rời của đời sống. Đây cũng là thế hệ từng trải qua những năm tháng học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch, khi không gian số trở thành kênh kết nối chính. Với họ, ranh giới thực - ảo trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Cũng từ đó, việc khẳng định, tạo dấu ấn, như cách nói hiện nay là “rực rỡ”, cũng trở thành một áp lực để không bị tụt lại phía sau so với bạn bè, nhất là bạn trên mạng.

Bạn trẻ tìm đến triển lãm nghệ thuật để cân bằng tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng

Cách “rực rỡ” dễ nhận thấy nhất với nhiều người trẻ là chăm chút trang cá nhân của mình sao cho luôn nổi bật: một bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng, một lần check-in ở địa điểm sang trọng hay những món đồ hàng hiệu. Những hình ảnh ấy thường dễ dàng nhận được nhiều lượt thích và bình luận trầm trồ. Thế nhưng, với không ít người trẻ, “rực rỡ” trên mạng xã hội đôi khi chỉ là lớp vỏ được dàn dựng kỹ lưỡng. Phía sau là những áp lực tài chính, tâm lý so sánh và cảm giác phải liên tục chứng minh bản thân.

Từng chạy theo lối sống “rực rỡ”, Nguyễn Quỳnh Phương H. (28 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa, ngụ phường Tân Bình) nhớ lại: Vừa tốt nghiệp đại học, tôi may mắn tìm được công việc khá thuận lợi. Cũng vì dễ kiếm ra tiền nên tôi bắt đầu chủ quan, chi tiêu khá thoải mái. Từ việc ăn uống ở những nhà hàng sang trọng đến mua các món đồ công nghệ đắt đỏ. Ví dụ như công việc thực tế chỉ cần một chiếc laptop tầm trung, tôi vẫn chi hơn 70 triệu đồng mua máy xịn, chỉ để quay video cảnh “đập hộp” đăng lên mạng. Vậy là suốt hơn một năm đi làm, toàn bộ thu nhập chỉ đủ trả nợ thẻ tín dụng.

Vận tốc hay bền bỉ?

Cũng là một dạng áp lực “rực rỡ”, nhưng không đến từ những hình ảnh lung linh trên trang cá nhân hay các món đồ thể hiện phong cách sống. Nhiều bạn trẻ tự đặt ra cho mình những cột mốc phát triển sự nghiệp thật nhanh: phải sớm trở thành trưởng nhóm, trưởng phòng, phải có vị trí và thành tựu khi tuổi đời còn rất trẻ.

Trong môi trường cạnh tranh và nhịp sống gấp gáp của xã hội hiện đại, tốc độ đôi khi trở thành thước đo thành công. Những câu chuyện thăng tiến dễ dàng khiến nhiều người có cảm giác nếu không đi nhanh thì đang tụt lại phía sau. Nhưng chính sự so sánh ấy cũng khiến không ít người trẻ rơi vào vòng xoáy áp lực, luôn cảm thấy mình chưa đủ giỏi, chưa đủ nhanh.

Tìm được công việc ưng ý sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Thành T. (32 tuổi, kỹ sư hóa hữu cơ, ngụ xã Bình Hưng) đặt mục tiêu trở thành trưởng nhóm nghiên cứu hợp chất chỉ sau nửa năm đi làm. T. kể: “Thời điểm đó, anh trưởng nhóm cũ cho biết sắp đi định cư cùng gia đình ở nước ngoài, nên tôi nỗ lực làm ngày làm đêm trong phòng thí nghiệm để cạnh tranh vị trí này với các đồng nghiệp. Thành quả từ sự cố gắng là có nhưng hệ quả là sức khỏe suy giảm rõ rệt”. Hiện T. phải tốn nhiều tiền điều trị bệnh viêm phế quản do lao lực từ những đêm thức trắng làm việc. Với anh, những mức lương, chức vụ… giờ đã không còn quan trọng nữa. “Tôi chọn cách đi chậm lại, vẫn nỗ lực trong công việc nhưng cân bằng hơn giữa làm việc và nghỉ ngơi. Mọi thứ trở nên dễ chịu, tinh thần cũng không còn căng thẳng như trước”, Nguyễn Thành T. chia sẻ.

Nhiều chuyên gia nhân sự cho rằng, sự nghiệp không phải là kết quả của cuộc đua nước rút mà là hành trình dài. Vận tốc có thể tạo nên những khoảnh khắc rực rỡ, nhưng độ bền mới quyết định một con đường phát triển vững chắc. Khi người trẻ tích lũy kinh nghiệm, trau dồi năng lực và hiểu rõ nhịp phát triển của bản thân, thành công có thể đến chậm hơn đôi chút nhưng thường bền vững hơn.

Trong một thế giới, nơi mọi thành tựu đều dễ dàng được phô bày và so sánh, áp lực phải “rực rỡ” trở thành cảm giác quen thuộc với nhiều người trẻ. Nhưng "rực rỡ" không nhất thiết là những bước tiến thật nhanh hay những món hàng đắt giá. Đôi khi, đó chỉ là việc mỗi người tìm được nhịp đi của riêng mình và đủ bền bỉ để đi hết con đường đã chọn.

HỒNG DƯƠNG