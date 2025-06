“Asta Cita” - dự án xanh của Indonesia

Ông Setiyo Wibowo giới thiệu vật liệu xanh tại sự kiện xã hội hóa nhà ở phát thải thấp ở Bandung hồi tháng 6 vừa qua. Ảnh: TEMPO

Sáng kiến “Asta Cita” là bước đi cụ thể hóa các cam kết khí hậu mà Indonesia đưa ra trong Thỏa thuận Paris và Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP). Theo Giám đốc Quản lý rủi ro của BTN, ông Setiyo Wibowo, trong năm 2025, BTN đặt mục tiêu hoàn thiện 10.000 căn nhà RRE, mỗi căn bắt buộc sử dụng tối thiểu 15% vật liệu xanh - một con số khiêm tốn nhưng mang tính định hướng. Dự án không chỉ kết nối các nhà phát triển bất động sản với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu thân thiện môi trường, mà còn mở ra một chuỗi giá trị xanh mới cho ngành xây dựng. Theo ước tính, nếu đạt mục tiêu 150.000 căn vào năm 2029, Indonesia sẽ cắt giảm hơn 2.200 tấn khí thải CO₂ và hơn 2,2 triệu kilôgam rác thải nhựa - tương đương 1,3 tỷ bao mì gói.

Theo ANTARA, sáng kiến “Asta Cita” - một phần trong chiến lược quốc gia đến năm 2045 của Tổng thống Prabowo Subianto, cũng là một trong những biện pháp hỗ trợ tầm nhìn phát triển bền vững của chính phủ trong bối cảnh những thách thức của biến đổi khí hậu đang hiện hữu ở nước này. Tính đến cuối năm ngoái, với vai trò khởi xướng và dẫn dắt, BTN đã hợp tác với 8 đơn vị phát triển để thử nghiệm áp dụng 10% vật liệu thân thiện môi trường cho gần 1.400 căn nhà tại nhiều vùng của Indonesia.

Dù tiềm năng lớn, dự án này không tránh khỏi những thách thức, chẳng hạn như chi phí. Việc sử dụng vật liệu tái chế và thiết kế tiết kiệm năng lượng khiến chi phí mỗi căn nhà tăng từ 5%-10% so với nhà truyền thống. Nguyên nhân chủ yếu do sử dụng chất lượng vật liệu cao như gỗ được chứng nhận, hệ thống cách nhiệt tốt hơn, và các giải pháp quản lý nước tiết kiệm... Vì vậy, với nhóm thu nhập thấp, đối tượng chính của chương trình, mức tăng này có thể là rào cản. Chuyên gia phát triển bền vững nhận định, chính phủ cần đưa ra các chính sách tài chính cụ thể như miễn giảm thuế, tín dụng xanh ưu đãi hoặc hỗ trợ trực tiếp cho người mua để giữ đúng định hướng an sinh xã hội.

Tuy nhiên, tiềm năng của RRE là không thể phủ nhận. Xét ở góc độ kinh tế, chương trình tạo ra nhu cầu lớn cho ngành sản xuất vật liệu tái chế, giúp hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển mình sang hướng thân thiện môi trường. Đứng ở góc độ xã hội, dự án góp phần hình thành một thế hệ cư dân đô thị mới - nơi các giá trị tiết kiệm năng lượng, phân loại rác, sử dụng vật liệu bền vững trở thành thói quen hàng ngày.

Theo giới chuyên gia, việc lồng ghép RRE vào các khu tái định cư, nhà ở xã hội có thể là bước đi hiệu quả để lan tỏa mô hình này tới nhóm dân cư dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu. Nếu được triển khai hiệu quả, dự án nhà ở phát thải thấp sẽ không chỉ dừng lại ở việc tạo ra chỗ ở, mà còn thúc đẩy một hệ sinh thái mới, nơi doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất vật liệu tái chế có thêm đầu ra, người lao động xây dựng được tiếp cận kỹ thuật xanh, và cộng đồng đô thị hình thành thói quen sinh hoạt bền vững. Indonesia cũng đang tìm kiếm hợp tác để nâng cao năng lực công nghệ và quản lý.

KHÁNH HƯNG