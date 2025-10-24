AstraZeneca triển khai nhiều chương trình hợp tác chẩn đoán, điều trị ung thư vú

Thông tin kinh tế

Ung thư vú gây gánh nặng bệnh tật nặng nề, đặc biệt ở phụ nữ Việt Nam. Trong đó, 50% bệnh nhân đối mặt căng thẳng tâm lý, lo âu, trầm cảm, cùng nhu cầu cao về hỗ trợ thông tin, dinh dưỡng, tâm lý và tài chính. Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện sớm (giai đoạn 0-I-II) đã cải thiện từ 52,4% (2008-2010) lên 76,6%. Theo chuyên gia, chẩn đoán sớm giúp tỷ lệ sống thêm 5 năm đạt 90%, thậm chí ở nhóm trẻ tuổi, tỷ lệ sống thêm 10 năm vượt 80%.

Nhân tháng “Nâng cao nhận thức về Ung Thư Vú”, ngày 20-10-2025, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã phối hợp với Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam chính thức ra mắt chương trình “Cùng nhau Bước” nhằm tạo ra một cộng đồng để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp kiến thức y khoa và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh và gia đình.

Ngoài ra, AstraZeneca còn tài trợ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K triển khai Dự án “Navigation - BrightPink” nhằm hỗ trợ chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư vú và buồng trứng. Trước đó, ngày 19-9-2025, AstraZeneca đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Ung thư Việt Nam (VCA) nhằm cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư quốc gia, trong đó có ung thư vú và ung thư phụ nữ.

THANH HOÀNG

