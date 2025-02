Bà Rịa - Vũng Tàu: 9 lãnh đạo cấp phòng công an tỉnh nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 28-2, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-3-2025 đối với 9 đồng chí gồm: Đại tá Nguyễn Huy Cương, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự; Đại tá Phan Đăng Hà, Phó trưởng Công an TP Vũng Tàu; Thượng tá Nguyễn Trọng Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Thượng tá Phan Hiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Thượng tá Huỳnh Vũ Thành, Phó trưởng Công an TP Bà Rịa.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã công bố các quyết định về việc điều động, bố trí cán bộ tại công an các đơn vị, địa phương. Chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về việc không tổ chức Công an cấp huyện là rất đúng đắn và kịp thời trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với phương châm “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”, Công an cấp tỉnh sẽ giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; Công an cấp xã được tăng cường xây dựng vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh nhằm thay đổi cơ chế vận hành, giảm tầng nấc để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng phục vụ nhân dân.

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi không tổ chức Công an cấp huyện, sẽ kết thúc hoạt động đối với 7 Công an cấp huyện và 67 đơn vị cấp Đội thuộc Công an cấp huyện”. Tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh gồm 26 đơn vị cấp Phòng, 77 Công an cấp xã và 2 Đồn Công an.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các sở, ngành gồm: quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

PHÚ NGÂN