Ba thập niên, một tầm nhìn: Hành trình Nam Long kiến tạo những khu đô thị đầy sức sống

Từ những nền đất đầu tiên đến các khu đô thị hàng chục hecta, hành trình 33 năm của Nam Long là câu chuyện về chuyển đổi định nghĩa về một tổ ấm đúng nghĩa: từ “nơi để ở”, tới “nơi để gắn bó trọn đời”.

33 năm vun đắp: Nam Long và “di sản sống” cho nhiều thế hệ

Có những di sản không khắc lên đá, không in trên bản đồ, mà được nuôi dưỡng từng ngày bằng hơi thở của cư dân. Với Nam Long, “di sản sống” bắt đầu từ những bước chân đầu tiên trên mảnh đất hoang, lan rộng qua từng sản phẩm được thiết kế và triển khai theo triết lý: lấy con người làm trung tâm.

Khi thị trường những năm 1990 ngập tràn phong trào phân lô bán nền, Nam Long chọn một hướng đi khác và khó. “Chương trình Nhà Nam Long” xuất hiện trên một khu đất khoảng 5ha ở An Lạc (Bình Chánh) - nơi vốn chỉ là ruộng, sình lầy và dừa nước. Thay vì chia lô bán nền, Nam Long làm hẳn hạ tầng: khoan giếng, nhà máy lọc nước phục vụ dân cư, kéo đường, dẫn điện, lập hệ thống thoát nước.

Đó là cam kết từ những ngày đầu tiên, rằng mỗi ngôi nhà do Nam Long tạo ra phải “sống” được, phải trở thành một phần của cộng đồng. Cảnh trẻ con chạy trên đường nhựa mới, bà con có nước sạch dùng, đèn đường rọi sáng trưng mỗi tối… là khung hình đầu tiên cho một “di sản sống” mà Nam Long hướng tới.

Biến vùng đất hoang sơ thành chốn an cư - đó là dấu ấn của một nhà phát triển “kiến tạo” thật sự

Ở các dự án tiếp sau đó như Thạnh Lộc, Phú Thuận, Tân Thuận Đông, triết lý tập trung vào con người càng thể hiện rõ: lộ trình giao thông nội khu rõ ràng, không gian công cộng đủ rộng để tổ chức sinh hoạt cộng đồng, sân chơi cho trẻ, những tuyến cây bóng mát để người già có chỗ đi bộ buổi sáng...

Năm 2002, Nam Long khởi công khu đô thị Nam Long Tân Thuận Đông (28ha) tại quận 7, đánh dấu cột mốc chuyển mình từ phát triển khu dân cư nhỏ lẻ sang khu đô thị có chiều sâu. Cũng trong giai đoạn này, Nam Long đặc biệt chú trọng phát triển sản phẩm “affordable” - nhà ở vừa túi tiền nhằm phục vụ người dân thực sự cần chốn an cư.

Tỷ lệ mua để ở đạt hơn 95% chính là minh chứng rõ rệt cho những khu phố “sống”, những “di sản sống” mà Nam Long mang tới

Điểm nhấn rõ nét ở các khu đô thị mang dấu ấn Nam Long là nỗ lực thiết lập phong cách sống cho cộng đồng, thông qua việc tích hợp đầy đủ tiện ích, dịch vụ và hoạt động gắn kết cư dân. Mizuki Park (26ha, Bình Chánh) là một trong những dự án biểu tượng cho triết lý ấy: đặt công viên, mặt nước và tiện ích công cộng làm trung tâm, để mỗi ô cửa sổ của từng căn nhà đều mở ra mảng xanh đáng sống. Không chỉ “cùng chung mái nhà”, cộng đồng nơi đây còn có các hoạt động gắn kết thường xuyên: lễ hội công viên, chợ nông sản nội khu, các lớp yoga buổi sáng, câu lạc bộ sách cho trẻ em...

Với hơn 71% diện tích dành cho mảng xanh và tiện ích công cộng, gồm công viên sự kiện 8.700 m², quảng trường Marina Square 3.800 m², hệ thống cảnh quan thủy - mộc, Mizuki mang đến một môi trường sống an yên cho hơn 3.600 hộ dân

Tiếp nối thành công của khu đô thị Mizuki Park hay “thành phố ánh sáng” Akari City, không thể không kể đến khu đô thị tích hợp Waterpoint - “giấc mơ” được Nam Long ấp ủ từ năm 2003. Với định hướng phục vụ tới hơn 30.000 cư dân, Waterpoint là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể học, làm việc, mua sắm, giải trí ngay trong khu đô thị. Đó là nơi người lớn tuổi được thư giãn trong công viên trước nhà, người dân chạy bộ, đạp xe sáng sớm trên làn đường kết nối riêng, trẻ nhỏ háo hức với những sự kiện lễ hội theo mùa... Tất cả tạo nên một đô thị có nhịp thở, một quần thể đáng sống.

Được ôm bởi 5,8km đường sông Vàm Cỏ Đông, Waterpoint là câu trả lời cho xu hướng giãn dân: một đô thị vệ tinh xanh, tích hợp “all-in-one” tiện ích - từ trường học, phòng khám, siêu thị, công viên, kênh đào dài 8km đến đường chạy bộ, đường xe đạp riêng

Được tạo dựng từ nền tảng triết lý đặc biệt

Công thức tạo nên “di sản sống” của Nam Long được tổng hòa từ thiết kế lấy con người làm trung tâm, lớp tiện ích sống giá trị và cộng đồng được “nuôi dưỡng” bằng hoạt động gắn kết ý nghĩa. Những khu phố sống động, những buổi chiều rộn rã tiếng trẻ trong sân chơi, từng cửa hàng nhỏ mở ra trên tuyến thương mại nội khu… - đó là dấu ấn của một “di sản” không thể cân đo bằng mét vuông hay con số tài sản.

Điều làm nên sự khác biệt của Nam Long còn nằm ở triết lý kinh doanh rõ ràng, kiên định và đủ linh hoạt để thích ứng theo từng giai đoạn phát triển của thị trường. Ở lõi của chiến lược ấy là hai nguyên tắc: “bán cái thị trường cần” và “xây dựng hệ sinh thái kiểm soát chi phí để nâng chất lượng”.

“Luôn bán cái thị trường cần, người dân cần”, ngay cả khi phần còn lại của thị trường đang bị cuốn theo xu hướng khác - chính sự tỉnh táo này giúp Nam Long giữ vững bản sắc, không chạy theo sóng ngắn mà xác lập những cột mốc dài hạn.

Những năm 1990, khi thị trường bất động sản Việt Nam tràn ngập phong trào phân lô bán nền, Nam Long chọn đi theo hướng ngược lại: xây hạ tầng để người dân thực sự “sống”. Đến giai đoạn 2005 - 2012, khi nhiều chủ đầu tư chọn chạy theo biên lợi nhuận hấp dẫn của phân khúc cao cấp, Nam Long nhìn thấy một nhu cầu thầm lặng nhưng cấp thiết hơn: nhà ở vừa túi tiền cho đại đa số gia đình trẻ Việt Nam. Những dự án “affordable” như Flora, EHome… nhanh chóng trở thành lựa chọn được tin chuộng, với mức giá vừa tầm, quản lý minh bạch, tiện ích đủ đầy.

Tới khi thành phố bước vào giai đoạn mở rộng, nhu cầu về những đô thị vệ tinh trở nên rõ rệt: giá nhà trong lõi đô thị tăng, quỹ đất hạn chế, áp lực dân số lớn. Với sự chuẩn bị từ trước cả thập kỷ, Nam Long đã đứng ở vị trí tiên phong: đón đầu nhu cầu với các khu đô thị “all-in-one”, nơi cư dân có thể sống – làm việc – học tập – giải trí – mua sắm trong cùng một hệ sinh thái.

Waterpoint (355ha), Izumi City (170ha), Nam Long Đại Phước (45ha)... đều là những quỹ đất lớn được chuẩn bị, nghiên cứu và quy hoạch từ trước khi thị trường bước vào giai đoạn “đô thị tích hợp”

Với triết lý đó, Nam Long chú trọng đầu tư cho bộ phận R&D, hợp tác chặt chẽ với đơn vị tư vấn hàng đầu như CBRE, Savills. Quy trình nghiên cứu thị trường, đánh giá kết nối hạ tầng, đo lường khả năng hấp thụ đều được tiến hành tỉ mỉ, đảm bảo dự án phù hợp về vị trí và cả giá trị, sức mua.

Sự chủ động trong chuỗi giá trị cũng là một nhân tố quyết định. Nam Long xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh với 5 mảng kinh doanh cốt lõi: đầu tư quản lý vốn (Nam Long Capital), phát triển khu đô thị và nhà ở (Nam Long Land), bất động sản thương mại, phát triển nhà ở vừa túi tiền (Nam Long ADC) và mảng xây dựng (Nam Khang). Mô hình này giúp công ty kiểm soát chi phí, đồng thời nâng chuẩn chất lượng sản phẩm, nhờ đó có thể mang ra thị trường những sản phẩm “đúng nhu cầu, đúng giá trị”.