Bạc Liêu: Khởi tố nhiều vụ án liên quan tham nhũng, kinh tế và chức vụ

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

Trong đó, khởi tố mới 3 vụ (chưa có bị can) gồm: vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu; vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” xảy ra tại TP Bạc Liêu; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trường Mầm non Sao Biển, huyện Đông Hải.

Ngoài ra, các cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bổ sung 11 bị can; án cũ chuyển sang 6 vụ, 7 bị can; trả hồ sơ, điều tra lại 1 vụ, 1 bị can; phục hồi điều tra 3 vụ, 1 bị can, gồm: vụ án“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bạc Liêu (chưa có bị can); vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu (chưa có bị can); vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại UBND xã Định Thành A, huyện Đông Hải (1 bị can).

TẤN THÁI