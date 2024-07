Bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre): Tiếp tục gây ô nhiễm môi trường

Bà con chặn xe rác vào ngày 11-7 vì bãi rác An Hiệp tiếp tục bị ô nhiễm

Ô nhiễm hoành hành trở lại

Từ phản ánh của người dân, ngày 12-7, chúng tôi trở lại bãi rác An Hiệp (nơi đúng một năm trước, ô nhiễm môi trường xảy ra rất nghiêm trọng, người dân xung quanh phải đóng kín cửa nhằm hạn chế mùi hôi, ăn cơm trong mùng để tránh bị ruồi tấn công), mọi thứ vẫn không thay đổi. Ở khoảng cách hơn 500m, mùi hôi thối của rác thải từ bãi rác vẫn tỏa ra nồng nặc. Chủ nhiều cửa hàng, căn nhà trên các tuyến đường lớn ở xã An Hiệp phải đóng kín cửa, ngăn phần nào không khí ô nhiễm từ bãi rác xộc vào.

Bà Hà Thanh Thúy, chủ quán cơm ở xã An Hiệp (huyện Ba Tri), cho biết, sau khi chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp vào giữa năm 2023, tình hình ô nhiễm môi trường do bãi rác An Hiệp gây ra có cải thiện. Mùi hôi vẫn còn nhưng chỉ thoáng qua, không nồng nặc như trước. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7-2024 tới nay, khi có mưa xuống, không khí bắt đầu ô nhiễm trở lại. “Đêm cũng như ngày, mùi hôi cứ xộc vào mũi, tui hít riết bị chóng mặt luôn. Hôi quá, hai hôm nay quán cơm vắng khách. Gia đình tui đang tính đóng cửa quán, sang nhà bà con ở Vĩnh Long tạm lánh mấy ngày”.

Không chịu nổi mùi hôi của rác thải, những ngày qua, ông Huỳnh Văn Cảnh (nhà cách bãi rác An Hiệp vài chục mét) cùng với một số người dân trong khu vực liên tục đến UBND xã An Hiệp phản ánh. “Lãnh đạo xã bảo đã báo lên huyện, tỉnh, cơ quan chức năng đang xử lý, nhưng mùi hôi thối vẫn không dừng lại, ngày càng nặng hơn. Bức xúc, bà con tập trung ra đường chặn xe chở rác, không cho đưa rác vào bãi”, ông Cảnh nói. Ông cho hay, sau khi người dân chặn xe rác, lãnh đạo xã và ngành tài nguyên huyện có xuống vận động, thuyết phục để xe rác vào bãi và hứa sẽ phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục dứt điểm mùi hôi trong 15 ngày.

Trông đợi nhà máy xử lý rác

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trần Văn Lâm, Trưởng Phòng TN-MT huyện Ba Tri, xác nhận, tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp tái diễn. Nguyên nhân, theo ông Lâm, là do gần đây liên tục có mưa lớn, nước mưa lẫn với nước rỉ rác, tồn lưu nhiều trong khuôn viên bãi rác nên phát tán mùi hôi. Ngoài ra, trong quá trình di dời rác sang các ô chứa, các tấm bạt phủ bên trên không được đậy kín dẫn đến mùi hôi phát tán trên diện rộng.

Ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, thông tin, địa phương đang rất nỗ lực khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp. Bên cạnh các giải pháp trước mắt như phủ bạt kín các ô chứa rác, không để phát tán mùi hôi, thời gian qua huyện đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, mở rộng bãi rác An Hiệp (giai đoạn 2) với diện tích 4,8ha, tổng mức đầu tư 29 tỷ đồng từ nguồn vốn tỉnh phân bổ; đồng thời trình HĐND tỉnh danh mục dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đến nay, chủ trương mở rộng bãi rác An Hiệp đã được tỉnh thông qua, dự kiến tháng 6-2025 sẽ hoàn thành.

Về kế hoạch xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Bến Tre, đại diện Sở TN-MT tỉnh Bến Tre, cho biết, đến nay tỉnh Bến Tre đã thống nhất thực hiện phương án tái cơ cấu, đầu tư nhà máy. Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn AMACAO nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Xử lý rác thải Bến Tre. Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục về thay đổi người đại diện theo pháp luật và tăng vốn điều lệ lên 680 tỷ đồng. Tổ công tác về xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre của UBND tỉnh Bến Tre cũng ban hành kế hoạch triển khai phương án tái cơ cấu, đầu tư Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện trên cơ sở hạ tầng, diện tích của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre trước đây. UBND tỉnh Bến Tre cũng tham mưu HĐND tỉnh bổ sung phần diện tích đất mở rộng cho dự án này vào danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở TN-MT đang tập trung di dời lượng rác tồn ở Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

“Về phía địa phương, đến thời điểm này, cơ bản các thủ tục đã ổn. Tuy nhiên, do dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện nằm trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, nên Bộ Công thương phải xem xét, thẩm định sự phù hợp về quy hoạch của dự án so với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Địa phương đã có tờ trình và đang chờ kết quả từ phía bộ…”, ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bến Tre thông tin.

Đối với công trình xử lý nước rỉ rác hiện đang tồn lưu tại các ao chứa trong bãi rác An Hiệp, UBND huyện Ba Tri đã phê duyệt chủ trương, với kinh phí khoảng 1,29 tỷ đồng. “Địa phương sẽ huy động tổng lực để đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng bãi rác An Hiệp, cũng như tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường. Việc thực hiện các giải pháp cần có thời gian, lộ trình và sự quyết tâm lớn, do đó rất mong người dân thấu hiểu, thông cảm, đồng hành và chia sẻ với chính quyền địa phương”, ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri nói. Huyện Ba Tri cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng (0941534470) để kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông tin về tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp.

