Bàn cách hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp xanh, bền vững ở Huế

Chiều 19-9, tại TP Huế diễn ra Hội thảo “Chuyển đổi xanh và chiến lược thu hút đầu tư công nghiệp tại TP Huế”.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo là một hoạt động trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh, do báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) khởi xướng, phối hợp UBND TP Huế tổ chức.

Qua đó, hướng đến hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp xanh, bền vững; quảng bá hình ảnh Huế như một thành phố di sản tiên phong trong chuyển đổi xanh và thu hút đầu tư công nghệ cao, hướng đến phát triển bền vững, hiện thực hóa chủ trương lớn của Chính phủ và khát vọng của chính quyền TP Huế về một "Huế xanh".

Hơn 150 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các bộ ngành, tổ chức quốc tế, các chuyên gia và đại diện của 30 doanh nghiệp tham dự hội thảo đã phân tích về các lĩnh vực tiềm năng cho đầu tư và phát triển khu công nghiệp xanh tại TP Huế; những kinh nghiệm xây dựng khu công nghiệp tại Nhật và cam kết tại Việt Nam, cũng như các thông tin về xu hướng đầu tư công nghiệp xanh nước ngoài vào Việt Nam...

các đại biểu, chuyên gia đã thảo luận sôi nổi về chủ đề "Góc nhìn đa chiều các giải pháp thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp xanh tại TP Huế”, với nhiều góc nhìn mới mẻ và thiết thực.

Cũng tại hội thảo, UBND TP Huế ký kết hợp tác chiến lược với một số doanh nghiệp chuyển đổi xanh tiêu biểu và trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.

Các đại biểu và nhà đầu tư tham dự hội thảo tham quan nhà máy Carlsberg tại KCN Phú Bài



Sáng cùng ngày, các đại biểu và nhà đầu tư tham dự hội thảo đã có chuyến tham quan nhà máy Carlsberg tại KCN Phú Bài, tìm hiểu về dây chuyền sản xuất, các quy trình cải tiến giúp giảm phát thải, hướng đến phát triển bền vững tại đây.

Đoàn cũng tham quan dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex tại TP Huế.

VĂN THẮNG