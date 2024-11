Ban nhạc TheMèo trở thành quán quân cuộc thi Cảm Hứng Hò Dô 2024

Ban nhạc TheMèo là quán quân Cảm Hứng Hò Dô 2024

Chung kết “Cảm hứng trẻ Hò Dô 2024” diễn ra tối 24-11 phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), thu hút hàng ngàn khán giả yêu âm nhạc.

Với chủ đề “Power of Youth - Bùng năng lượng tuổi trẻ”, chương trình "Cảm Hứng Trẻ Hò Dô 2024" do Sở VH-TT TPHCM, Thành đoàn TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, Công ty Cổ phần Beyond Ententainment & Communication, DST Entertainment phối hợp thực hiện. Đêm thi được thiết kế với hai phần: Cảm hứng Hò Dô, Trẻ Concert.

Chung kết Cảm hứng Hò Dô 2024 là cuộc tranh tài của Top 5 được tuyển chọn từ hàng trăm nghệ sĩ, nhóm nhạc tài năng, gồm các ban nhạc Xóm Lao Động Âm Nhạc, 18.18, TheMèo và các ca sĩ Hà Myo, Nguyễn Ngọc Quỳnh.

Xóm Lao Động Âm Nhạc biểu diễn

Hà Myo

Ban nhạc TheMèo trình diễn

Chung cuộc, Hội đồng Giám khảo trao ngôi vị Quán quân cho ban nhạc TheMèo, giải thưởng 150 triệu đồng tiền mặt cùng cơ hội biểu diễn tại HOZO Super Fest 2024 với hàng trăm nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Giải Nhì được trao cho Hà Myo, Giải Ba thuộc về ban nhạc 18.18.

Ban tổ chức trao giải cho 3 nhóm nhạc

Tiếp nối, Trẻ Concert 6 diễn ra để lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình âm nhạc của chương trình, dành riêng cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) và giới trẻ TPHCM.

Điểm nhấn chương trình là sự đồng hành của những nghệ sĩ tên tuổi cùng Top 6 tài năng trẻ HUFLIT trong các tiết mục ghép đôi thi đấu. Hoàng Tôn, Đức Phúc, Erik, Phạm Hồng Phước… cùng các thí sinh tạo nên những màn trình diễn bùng nổ. Hệ thống giải thưởng của Trẻ Concert lựa chọn các cặp trao giải thưởng, truyền động lực để các bạn trẻ tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc.

Bên cạnh các phần tranh tài, ca sĩ Phương Vy và ca sĩ Hương Giang cũng mang đến các màn biểu diễn sôi động.

Trẻ Concert lần thứ 6

Phạm Hồng Phước, Hoàng Tôn, Đức Phúc và Erik

Phương Vy

Từ ngày 13 đến 15-12 tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (TPHCM), HOZO Super Fest 2024 sẽ được tổ chức. Đây là chương trình sự kiện âm nhạc quốc tế dành cho cộng đồng, hoàn toàn miễn phí - thuộc khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc quốc tế TPHCM 2024. Với sự tham gia của hơn 250 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, nổi bật là Mỹ Tâm, Henry Lau, Hiếu Thứ Hai, Thịnh Suy, Hoàng Dũng, cùng các nhóm nhạc quốc tế như Psychic Fever (Nhật Bản), Nfamady (Wales), Greta (Đan Mạch), The Big Day (Scotland)… sự kiện không chỉ mang đến những màn trình diễn đẳng cấp mà còn khẳng định vị thế của TPHCM như một điểm đến văn hóa quốc tế.

TIỂU TÂN