Bản tin ANTT 26-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xét xử Xuyên Việt Oil: Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương xin tòa khoan hồng cho cấp dưới; Truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 16 bị can; Làm rõ tụ điểm khai thác cát lậu do các đối tượng tiền án, tiền sự tổ chức hoạt động; Khởi tố, bắt nhiều bị can về tội đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang; Phú Yên: Xuất hiện nhiều trường hợp mạo danh...