Bản tin ANTT 29-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giả danh Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an để đòi nợ thuê, chạy án, chạy việc; Nhiều đối tượng mạo danh Cục Đăng kiểm Việt Nam để lừa đảo; Vụ khai thác cát trái phép trên biển Cồn Ngựa: Lừa "chạy án", cựu cán bộ công an bị đề nghị mức án 9-10 năm tù; Phát hiện thủy sản quý hiếm bị lưu trữ trái phép ở Côn Đảo; Đồng Tháp: Lừa bán “đá thiên thạch” chiếm đoạt 2 tỷ đồng.