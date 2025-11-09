Bản tin tối 9-11: Miền Bắc: Nồm ẩm trái mùa, thời tiết dị thường

Bản tin tối 9-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 71 suất quà hỗ trợ người dân Cồn Hến "gánh" lũ liên tiếp; Miền Bắc: Nồm ẩm trái mùa, thời tiết dị thường; Đà Nẵng rà soát, tu bổ khẩn cấp đô thị cổ Hội An sau bão lũ; Bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”, người thân lập bàn thờ vì tưởng đã chết; Xử lý xe đầu kéo chạy ẩu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn; Lâm Đồng: 2 công nhân tử vong tại nhà máy hóa chất.