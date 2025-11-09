Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Bản tin tối 9-11: Miền Bắc: Nồm ẩm trái mùa, thời tiết dị thường

SGGPO

Bản tin tối 9-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 71 suất quà hỗ trợ người dân Cồn Hến "gánh" lũ liên tiếp; Miền Bắc: Nồm ẩm trái mùa, thời tiết dị thường; Đà Nẵng rà soát, tu bổ khẩn cấp đô thị cổ Hội An sau bão lũ; Bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”, người thân lập bàn thờ vì tưởng đã chết; Xử lý xe đầu kéo chạy ẩu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn; Lâm Đồng: 2 công nhân tử vong tại nhà máy hóa chất.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

sạt lở mưa lớn tp huế hỗ trợ người dân csgt xe container tai nạn giao thông mỹ phước tân vạn tân đông hiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản campuchia kon tum bảo lâm lâm đồng tai nạn lao động công nhân lao động hội an ngập lụt tu sửa di tích đà nẵng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn