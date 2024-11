Bản tin trưa 20-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đến 5 giờ sáng nay, nhiều nơi đã có mưa to đến rất to; Giá vàng trong nước tăng vọt; Gần 6.300 thầy cô, sinh viên, học sinh ở TPHCM gỡ bỏ 21.500 quảng cáo bẩn; Phú Thọ: Tìm thấy thêm 3 thi thể học sinh bị mất tích do tắm sông; Truy tố cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ TT-TT) và các đồng phạm.