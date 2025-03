Bản tin trưa 25-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đông Nam bộ nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C; TPHCM dự kiến bãi bỏ chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp bộ máy; Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen vụ triệt phá nhóm tội phạm bắt cóc, tống tiền xuyên quốc gia; Bà Trương Mỹ Lan hầu tòa phúc thẩm trong vụ án lừa đảo trái phiếu; Bị cáo Trịnh Văn Quyết tiếp tục vắng mặt phiên xét xử phúc thẩm.