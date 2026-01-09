Băng giá xuất hiện tại một số khu vực biên giới ở Nghệ An

Sáng sớm 9-1, nhiệt độ tại một số nơi ở biên giới xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) giảm sâu, có thời điểm xuống dưới 0 độ C, khiến băng giá phủ trắng nhiều nơi.

Băng giá phủ trên cây cối, thảm cỏ, vật dụng tại Trạm Kiểm soát biên phòng Buộc Mú sáng 9-1

Chiều 9-1, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Ngoi (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, sáng sớm cùng ngày, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại khu vực Trạm Kiểm soát biên phòng Buộc Mú và một số vùng lân cận trên địa bàn biên giới xã Na Ngoi giảm sâu, có thời điểm xuống dưới 0 độ C.

Băng giá phủ trên cây cối, thảm cỏ tại biên giới xã Na Ngoi sáng 9-1

Khi nền nhiệt chạm ngưỡng âm, các lớp sương bám trên cây cối, thảm cỏ, mặt đất, vườn tăng gia sản xuất nhanh chóng bị đóng băng, tạo thành các mảng băng trắng xóa.

Từ khoảng hơn 8 giờ sáng 9-1 đến chiều cùng ngày, khi có ánh nắng, nhiệt độ ấm dần, các lớp băng trắng mới tan.

Sáng 9-1, cây cối bị băng giá bao phủ sau khi nhiệt độ giảm sâu

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành, Trạm Kiểm soát biên phòng Buộc Mú nằm ở độ cao xấp xỉ 2.000m so với mực nước biển.

Nơi đây là khu vực vùng cao hiểm trở thường có băng giá, sương muối vào mùa đông.

Sáng sớm 9-1, nhiệt độ có lúc xuống dưới 0 độ C tại khu vực Trạm k iểm soát biên phòng Buộc Mú

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, Đồn Biên phòng Na Ngoi đã chủ động rà soát, đảm bảo đầy đủ quân trang mùa đông, chăn và áo ấm, tăng cường chế độ dinh dưỡng, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt hợp lý cho bộ đội trong điều kiện rét đậm, kéo dài.

Các phương án trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát biên giới được duy trì nghiêm túc, linh hoạt, phù hợp điều kiện thời tiết.

Sáng 9-1, cây cối, thảm cỏ bị băng giá bao phủ sau khi nhiệt độ giảm sâu

Song song đó, Đồn Biên phòng Na Ngoi cử các tổ công tác xuống địa bàn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền đến bà con nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho người và vật nuôi.

Sáng 9-1, cây cối bị băng giá bao phủ sau khi nhiệt độ giảm sâu

Hướng dẫn, giúp đỡ bà con che chắn chuồng trại, đốt lửa giữ ấm cho trâu, bò, dự trữ nguồn thức ăn; đưa trâu, bò thả rông về nuôi nhốt trong chuồng trại, nhằm hạn chế thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

Đồng thời, khuyến cáo bà con hạn chế đi nương rẫy vào sáng sớm, nhằm tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi hỗ trợ bà con che chắn chuồng trại

DƯƠNG QUANG