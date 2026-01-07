Rét đậm, dễ mắc bệnh tim mạch và hô hấp

Các tỉnh thành miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2026. Thời tiết giá lạnh đang ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe người dân, nhất là với người già, trẻ em và người có bệnh mạn tính.

Nền nhiệt trung bình tại miền Bắc là 9-12oC, vùng núi 6-9oC, vùng núi cao dưới 5oC, có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Ghi nhận ngày 6-1, tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội như: Bạch Mai, Lão khoa Trung ương, Trung ương Quân đội 108, Nhi Trung ương, Thanh Nhàn… số lượng bệnh nhân nhập viện do các vấn đề sức khỏe liên quan đến giá rét đang tăng cao, đặc biệt là bệnh lý tim mạch và hô hấp.

Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận nhiều người bệnh cao tuổi bị ảnh hưởng do rét đậm

Tại Bệnh viện E, số ca bị đột quỵ đã tăng đáng kể trong những ngày trời rét đậm. Theo các bác sĩ, vào mùa lạnh, số bệnh nhân nhập viện thường tăng khoảng 15%, đặc biệt là những người có tiền sử đột quỵ hoặc tai biến. Hơn nữa, khi nhiệt độ xuống dưới 15oC hoặc thay đổi đột ngột, nguy cơ đột quỵ sẽ tăng lên đến 80%. Trong khi đó, tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, nhiều ca đột quỵ xảy ra ở những bệnh nhân còn khá trẻ (dưới 45 tuổi), đặc biệt trong số này, không ít trường hợp có tiền sử huyết áp cao và lạm dụng thuốc lá, rượu, bia khi gặp thời tiết rét đậm, rét hại có thể làm mạch máu co lại, dẫn đến tăng huyết áp, máu dễ bị đông lại, hình thành cục máu đông gây đột quỵ.

Cùng thời điểm, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị nhiều người già mắc các bệnh lý hô hấp do sức đề kháng và hệ miễn dịch suy giảm. Bác sĩ Lê Chung Thủy, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, cho biết, người cao tuổi mắc các bệnh hô hấp mạn tính, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết và chất lượng không khí. Khi nhiệt độ thay đổi đột ngột hoặc môi trường ô nhiễm, đường hô hấp dễ bị kích ứng. Chỉ cần nhiễm lạnh, viêm họng, nhiễm virus hoặc không tuân thủ điều trị thuốc đều có thể khiến bệnh chuyển sang diễn biến nhanh và nặng, buộc phải nhập viện điều trị.

Đối với trẻ em, khi sức đề kháng còn yếu thì thời tiết rét đậm, rét hại là nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như: viêm họng, cảm sốt, viêm mũi dị ứng, ho khan… Đặc biệt với trẻ sơ sinh nếu mắc các bệnh về đường hô hấp mà không được điều trị kịp thời, có thể dẫn tới các biến chứng nặng hơn như viêm phế quản, viêm phổi.

Để bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn rét đậm, rét hại, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, nhất là phần ngực và cổ, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Người cao tuổi và những người có bệnh nền cần tránh ra ngoài khi trời quá lạnh. Trẻ em cần được tiêm phòng đầy đủ và được đưa đi khám ngay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở; cha mẹ tuyệt đối không tự ý cho trẻ dùng thuốc khi chưa có chỉ dẫn của bác sĩ.

NGUYỄN QUỐC