Podcast tin trưa 8-1: Rét đậm tiếp diễn trên diện rộng tại Bắc bộ

SGGPO

Podcast bản tin trưa 8-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Miền Bắc tiếp tục giá rét bao trùm, không khí hanh khô; Khởi tố Công "hàu" - Admin page "Phó Thường Dân"; Vận chuyển hơn 2,8kg ma túy để lấy tiền công 5 triệu đồng; Ngừng bán, gỡ khỏi sàn thương mại điện tử 2 loại sữa Nestlé bị thu hồi; Mỹ ra điều kiện với Venezuela liên quan khai thác dầu; Venezuela xác nhận đàm phán bán dầu thô cho Mỹ; Ông trùm mạng lưới rửa tiền và lừa đảo trực tuyến Chen Zhi bị bắt.

THANH CHIÊU - MINH THƯ

