Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng từ ngày 26-4 đến 3-5-2023

Giúp bé Phan Hoàng Gia Hy HCCG 23-26 (02-5): Dieu Thuong (CK): 2.000.000đ, Duong Thi Minh Tuyet (CK): 500.000đ, Truong Thi Chau (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66020 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 07639 (CK): 500.000đ, Do Gia Hiep (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 90739 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 97134 (CK): 1.000.000đ, Tran Tuyet Suong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 06018 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Pham Thi Duyen Hong (CK): 200.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 20.000.000đ, Ong Ho Van Xuong (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…00001 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 40017 (CK): 2.000.000đ, bạn đọc TK số… 90227 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Lê Trần Thị Mỹ Kiều HCCG 23-25 (25-4): Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Que (CK): 500.000đ, Ho Van Xuong (CK): 500.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bà Nguyen Thi Hoanh (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 66020 (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số…79779 (CK): 100.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 878011 (CK): 500.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Lam (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 07639 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ.

Giúp gđ. bà Dương Thị Lý HCCG 23-24 (18-4): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…79779 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gđ. Anh Nguyễn Văn Hưởng HCCG 23-23 (14-4): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…79779 (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp em Hà Thúc Phúc Hưng HCCG 23-22 (11-4): Nguyen Thanh Que (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…79779 (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp gđ. Chị Nguyễn Thị Sinh HCCG 23-21 (07-4): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…79779 (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp bé Nguyễn Công Vĩnh HCCG 23-20 (04-4): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…79779 (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp bé Hồng An Nhiên HCCG 23-19 (01-4): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…79779 (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp gđ. Anh Nguyễn Duy Điệp HCCG 23-18 (28-3): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…79779 (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp em Thạch Huỳnh Thúy Lan HCCG 23-17 (24-3): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Thuận HCCG 23-16 (21-3): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp anh Phan Hải HCCG 23-15 (18-3): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp ông Nguyễn Văn Được HCCG 23-14 (14-3): Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp em Trần Minh Nhựt HCCG 23-13 (10-3): Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Châu Linh HCCG 23-12 (9-3): Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Anh Tuan (CK): 500.000đ, Hoang The Tai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 82907 (CK): 68.000đ, Dang Van Thuan (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ, Tran Van Vinh (CK): 120.000đ, Tran Kim Ngon (CK): 10.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa Bệnh viện ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 601389 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa!