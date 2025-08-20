Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 13 đến ngày 19-8-2025)

Từ ngày 13 đến 19-8-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình bà Đinh Thị Dung HCCG 25-40 (18-8-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P. Gia Định, TPHCM): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Phan Dinh Men (CK): 300.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Hoang Thi Anh Le (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình cháu Mai Thị Tường Vy HCCG 25-38 (11-8-2025): Nguyễn Thụy Bảo Châu (P.Bàn Cờ, TPHCM): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Bà Chuẩn (TPHCM): 500.000đ, Ngo Quang Lam (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …78029 (CK): 200.000đ, Tran Tue Nha Phuong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …32356 (CK): 500.00đ, Bạn đọc TK số …44099 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …64001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …25975 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …16357 (CK): 132.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 5.000đ, Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình bà Rmah H’tang HCCG 25-37 (8-8-2025): Nguyễn Thụy Bảo Châu (P.Bàn Cờ, TPHCM): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …12283 (CK): 100.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …25975 (CK): 100.000đ, Dinh Trung (CK): 10.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 5.000đ, Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình chị Phạm Thị Hồng Vân HCCG 25-36 (21-7-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Tran Van Huynh+Pham Thi Bac (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …60769 (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung HCCG 25-35 (7-7-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình chị YLưn HCCG 25-34 (4-7-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, TT Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Nguyễn Thị Bính HCCG 25-33 (23-6-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Cái Thị Tím HCCG 25-32B (16-6-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TP.HCM (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Gia đình Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng (Cống Quỳnh, P. Bến Thành, TPHCM): 20.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 26.868đ, Thuan Thieu Vuong Hoa An Anh Hoa (CK): 20.000đ, Huynh Van Tren (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, DQChi (CK): 10.000đ, Hoang Yen Nhi (CK): 18.000đ, Pham Van Hoan (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Xam (CK): 1.000.000đ, Le Minh Nguyet (CK): 100.000đ, Phan Thi Kim Khanh (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.