Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ 10 đến 16-5-2023)

Giúp gia đình ông Bùi Văn Hùng HCCG 23-29 (15-5): Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, P. Bang + P. Thanh (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, LPT (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 13679 (CK): 500.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình bà Nguyễn Thị Lan HCCG 23-28 (12-5): Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000, Nguyen Thanh Que (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 94386 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 96003 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 36025 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 80610 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 66020 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 32239 (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 32239 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Bạn đọc TK số… 62015 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, LPT (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 13679 (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình ông Trương Học HCCG 23-27 (08-5):Ngọc Bạch (Q. Bình Tân): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Le Dinh Nghia Nam (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Phan Hoàng Gia Hy HCCG 23-26 (02-5): Ngọc Bạch (Q. Bình Tân): 500.000đ, Nguyễn Hoàng Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70036 (CK): 600.000đ, Pham Thi Hong Phung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 72515 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 32239 (CK): 150.000đ.

Giúp bé Lê Trần Thị Mỹ Kiều HCCG 23-25 (25-4): Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70036 (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số… 54012 (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình bà Dương Thị Lý HCCG 23-24 (18-4):Ngọc Bạch (Q. Bình Tân): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Võ Thị Tứ HCCG 23-10 (28-2): Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp BS. Nguyễn Thế Trường HCCG 22-63 (11-10-2022): Bạn đọc TK số… 80610 (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP: Lê Thị Thìn (Nguyễn Bá Tòng, P. 11, Q. Tân Bình): 1.000.000đ, Trần Thị Thanh Thủy (Toronto - Canada): 150 dollar Canada, Gia đình Kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình): 2.000.000đ, Tran Kim Ngon (CK): 50.000đ, Do Thi Thanh (CK): 1.000.000đ, Tran Van Vinh (CK): 120.543đ, Duong Dinh Khanh (CK): 20.000đ, Nguyen Thi My Duyen (CK): 20.000đ, Duong Dinh Khanh (CK): 20.000đ.

Ủng hộ Quỹ tôn tạo Lăng Bác Hồ: Gia đình Kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc Da cam: Gia đình Kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình): 2.000.000đ.

