Bảng vàng Quỹ Xã hội -Từ thiện Báo SGGP (từ 4 đến 9-5-2023)

Giúp gđ. ông Trương Học HCCG 23-27 (08-5): Bà Ngô Thị Hải (Bắc Hải, P. 6, Q.Tân Bình): 1.000.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Nguyen Thi Thanh My (CK): 3.000.000đ, Duong Thi Giang (CK): 2.000.000đ, Mrs.Van 82t (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 5.000.000đ, Kong Tran My Ngoc (CK): 100.000đ, Huynh Thi Bich Ngan (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ngoc Trinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 99968 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 99968 (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Danh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 56262 (CK): 300.000đ, 2 be Duc Duy (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 61287 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 40557 (CK): 200.000đ, Bui Duc Tuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 62970 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 70722 (CK): 100.000đ, Nguyen Minh Tuan (CK): 200.000đ, Hoang Van Tuan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 42709 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Van Thinh (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 20897 (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 04011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 06605 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tran Duc Minh (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Phan Hoàng Gia Hy HCCG 23-26 (02-5): Tăng Văn Xuân (Q.4): 500.000đ, Ông Nguyễn Thanh Nam + Lực (P. 26, Q. Bình Thạnh): 2.500.000đ, Phương Dung (T.Bình Dương): 500.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Bà Ngô Thị Hải (Bắc Hải, P. 6, Q.Tân Bình): 1.000.000đ, Hồng Đăng (Q.Bình Thạnh): 200.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Lê- Anh - Phúc (Q.10): 500.000đ, Cô Kim Ngọc (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Vu Thi Tuyet Ngoc - Doan Van Bo, P.14, Q.4 (CK): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 64583 (CK): 300.000đ, . Nguyen Huynh Van Anh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 30669, (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 2.000.000đ, Le Van Phuoc (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Lê Trần Thị Mỹ Kiều HCCG 23-25 (25-4):Công ty TNHH SX-TM- Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Vu Thi Tuyet Ngoc - Doan Van Bo, P.14, Q.4 (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Nguyen Minh Tam (CK): 1.000.000đ, Nguyen Huynh Van Anh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ.

Giúp gđ. bà Dương Thị Lý HCCG 23-24 (18-4):Công ty TNHH SX-TM- Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Vu Thi Tuyet Ngoc - Doan Van Bo, P.14, Q.4 (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Ha.- P.10.- Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ.

Giúp gđ. Anh Nguyễn Văn Hưởng HCCG 23-23 (14-4):Công ty TNHH SX-TM- Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11988 (CK): 200.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 30669(CK): 50.000đ.

Giúp em Hà Thúc Phúc Hưng HCCG 23-22 (11-4):Công ty TNHH SX-TM- Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bà Diệu Chúc (Q.1): 200.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. Chị Nguyễn Thị Sinh HCCG 23-21 (07-4):Công ty TNHH SX-TM- Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Công Vĩnh HCCG 23-20 (04-4): Công ty TNHH SX-TM- Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Hồng An Nhiên HCCG 23-19 (01-4): Công ty TNHH SX-TM- Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. Anh Nguyễn Duy Điệp HCCG 23-18 (28-3): Đoàn Thị Kim Phượng (KP4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp em Thạch Huỳnh Thúy Lan HCCG 23-17 (24-3): Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 20.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Thuận HCCG 23-16 (21-3): Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Phan Hải HCCG 23-15 (18-3): Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp ông Nguyễn Văn Được HCCG 23-14 (14-3): Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp emTrần Minh Nhựt HCCG 23-13 (10-3):Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Le Cao Thuc Uyen (CK): 200.000đ, Pham Van Cuong (CK): 10.000đ, Tran Van Tru (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Nguyet (CK): 50.000đ, Nguyen Van Dong (CK): 300.000đ, Vu Nguyen Anh (CK): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện Bệnh viện ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX-TM- Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.500.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 5.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện Bệnh viện ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX-TM- Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa!