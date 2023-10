Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 11 đến ngày 17-10-2023)

Giúp bé Phan Thiện Nhân HCCG 23-61 (16-10): Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Hợp tác xã Tân Bình (Q.Tân Bình): 500.000đ, Hợp tác xã Bình Thạnh (Q.Bình Thạnh): 500.000đ, Nguyễn Thị Huệ (Q.3): 1.000.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Thai Van Khang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 37645 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 35012 (CK): 2.000.000đ, P.Bang + P.Thanh (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 400.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Nguyen Thai Sinh (CK): 1.000.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 16010 (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình bà Đỗ Thị Luyện HCCG 23-60 (10-10): Hồ Thị Sen (Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, bà Dương Thị Thật (P.5, Q.3): 200.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Cam Nhung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Dang Nguyen Quynh Nhi (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 63011 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 11.111đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 200.000đ.

Giúp bé A Kính HCCG 23-59 (6-10): Nguyễn Thanh Nam (Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ, bà Dương Thị Thật (P.5, Q.3): 200.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 93757 (CK): 200.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Ba Tran T Ngoc - KDC Trung Son (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Đỗ Thị Vân HCCG 23-58 (02-10): Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bé Alăng Thị Hồng Ánh HCCG 23-57 (26-9): Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Huỳnh Thị Học HCCG 23-48 (7-8): Nguyễn Thanh Nam (Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ.

Giúp gia đình bà Lê Thị Ánh HCCG 23-44 (20-7): Nguyễn Thanh Nam (Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Vo Minh Thuan (CK): 20.000đ, Nguyen Van Den (CK): 10.000đ, Nguyen Dinh Nha (CK): 200.000đ, Duong Thi Anh Tien (CK): 1.100.000đ, Le Anh Duc (CK): 500.000đ.

Ủng hộ chương trình Vietnam Stronger: Bạn đọc (CK): 500.000đ, Dang Ngoc Hung (CK): 1.000.000đ, Trinh Van Hoa (CK): 300.000đ, Nguyen Thanh Long (CK): 200.000đ, Minh Phong (CK): 2.000.000đ, Pham Thi Thuy (CK): 100.000đ, Pham Ngoc Phuong Anh (CK): 300.000đ, Le Nguyen Vy Khuong (CK): 500.000đ, Cao My Duyen (CK): 300.000đ, Pham Thi Thu Huong (CK): 1.500.000đ, Pham Huy Loi (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Nhu (CK): 200.000đ, Pham Phuong Vy (CK): 50.000đ, Le Quoc Bao (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Tu Uyen (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Hs. Le Sa Long (CK): 10.000.000đ.

Ủng hộ chương trình Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường - Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Duc Trung - Ban kinh tế (CK): 600.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.