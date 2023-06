Bảng vàng Quỹ Xã hội - từ thiện Báo SGGP (từ ngày 14 đến 20-6)

Giúp ông Nguyễn Ngọc Tuấn HCCG 23-37 (19-6): Huynh Thi Hoang My (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nong Van Tung (CK): 100.000đ, Nguyen Duy Binh (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Luc Thi Bich Thu (CK): 300.000đ, Pham Van Hoa (CK): 50.000đ, Nguyen Kim Quynh (CK): 200.000đ, Tran Khanh Long (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 5.000.000đ, Bach Hoang Hieu (CK): 200.000đ, Trinh Thi Kim Huyen (CK): 200.000đ, Nguyen Anh Chuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bui Thi Diep (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Doan Thi Hai Yen (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ, Nguyen Xuan Tuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Dinh Van Trung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Nhung (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Pham Thi My Hanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Phuong Tuyen (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bui Tat Hoang Can (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Vo Thi Huynh Nga (CK): 100.000đ, Le Thi Tuyet (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Le Thi Giang (CK): 100.000đ, Pham Van Nam (CK): 30.000đ, Pham Van Kien (CK): 200.000đ, Huynh Thi Cam Huong (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguy Quang Hy (CK): 100.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Duong Thi Giang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Ngo Thi Cam Thuy (CK): 500.000đ, Tran Duy Tuan (CK): 500.000đ, Nguyen Xuan Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 200.000đ, Pham Tien Nhat (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Duong Thi Thao (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Que (CK): 500.000đ, Ngo Thu Tham (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 29555 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 08004(CK): 200.000đ, Mai (CK): 30.000đ, 00.000đ, Ngo Thu Tham (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 29555 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 63466 (CK): 50.000đ, 00.000đ, Ngo Thu Tham (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 29555 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 03474 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số … 96003(CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số … 97276 (CK): 70.000đ, Vu Thi Nguyen (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số … 00287 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số … 51422 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 49119 (CK): 200.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11979 (CK): 100.000đ, Nguyen Huynh Ngoc Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 12164 (CK); 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 92632 (CK): 50.000đ, Nguyen Tan Tra (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 57999 (CK): 300.000đ, Duong Thai Hoa (CK): 500.000đ, Dang Hoang Hai (CK): 50.000đ, Hoang Anh Tung (CK): 300.000đ, Vu Thi Thuong Huyen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 10180 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 788888 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 62586 (CK): 50.000đ, Nguyen Hoang Thanh Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 64014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 12001 (CK): 50.000đ, Huynh Quang Nhut (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 45668 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 99999 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 54186 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 86014 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 07948 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…05719 (CK): 500.000đ, Le Thi Sen Ho (CK): 500.000đ, Truong Ngoc Nha Doan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 31029 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 47014 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 28059 (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 87268 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 51010 (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 58725 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hoat (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 32997 (CK): 200.000đ, Duc Luong - Nha Trang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 38001 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 09209 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Nhu Mai (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Xuyen (CK): 200.000đ, Loc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 90001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 79543 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 51018 (CK): 200.000đ, 8Bạn đọc TK số… 80157 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 15175 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 41010 (CK): 100.000đ, Truong Thuy Mai Phuong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 75838 (CK): 100.000đ, Huynh Minh Hieu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 15750 (CK): 500.000đ, Nguyen Cong Thuy (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 66395 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 99999(CK): 700.000đ, Bạn đọc TK số… 66669 (CK): 200.000đ, Le Thuy Mai (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 04810 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 58393 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 911017 (CK): 100.000đ, Duong Thi Thanh Huyen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 83878 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11112 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 71128 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Kim Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 29039 (CK): 500.000đ, Nguyen Trung Khanh (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 35679 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 90929 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78866 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 76835 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 18221 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 69052 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 85641 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 85641 (CK): 1.000.000đ, Le Dinh Quang (CK): 300.000đ, Tran Thi Thuy Mai (CK): 200.000đ, Lai Thi Xiem (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thuy Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 22017 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 45638 (CK): 200.000đ, Nguyen Mai Tuyet (CK): 200.000đ, Ms. Van Ha (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 100.000đ, Pham Thi Thanh Huyen (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 48671 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 39127 (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Khanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 95324 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 00043 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 60196 (CK): 200.000đ, Do Thi Cuc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 82707 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 44007 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 100.000đ, Cap Do Van Thao (CK): 535.049đ, Bạn đọc TK số… 36544 (CK): 200.000đ, Dang Ngoc Khuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 66888 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 72999 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 22319 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 00591 (CK): 300.000đ, Nguyen Thuy Huyen (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88888 (CK): 500.000đ, Vu Thi Lan Nhi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 12357 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 01031(CK): 50.000đ, Le Mau Thanh -Thu Duc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 56569 (CK): 150.000đ, Nguyen Xuan Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88378 (CK): 50.000đ, Tran Cong Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 41948 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 03838 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 16013 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11137 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 86322 (CK): 500.000đ, Le Manh Hung (CK): 100.000đ, Cuc (CK): 100.000đ, Ha Thi Van (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 24012 (CK): 100.000đ, Vo Thuong Vinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 35834 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 65078 (CK): 500.000đ, Cao Thi Hoang Ha (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 02899 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 94017 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 30008 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 32019 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Huong Lan (CK): 1.000.000đ, Vu Manh Ton (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 91168 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 81019 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 92175 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Phuong Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 35008 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 18011 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 55549 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 32609 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97287 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 68888 (CK): 500.000đ, Pham Van Thuc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 22343 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…63979 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 02318 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 65967 (CK): 100.000đ, Tran Thanh Binh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Phuoc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 58099 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 33333 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Kim Thuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08902 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30008 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 58622 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 17623 (CK): 100.000đ, Nguyen Van Truong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 44690 (CK): 200.000đ, Dang Thi Ngoc Tuyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 80769 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 86789 (CK): 500.000đ, Mai Thi Thu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 86868 (CK): 500.000đ, Nguyen Duc Dinh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 40017 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 82822 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 69516 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 70168 (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 42717 (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Tho (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 94299 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 7 9936 (CK): 200.000đ, Pham Thi Thanh Nhan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 164485 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 72365 (CK): 500.000đ, Dang Huu Minh (CK): 1.000.000đ, Ong Tu Van (CK): 2.000.000đ, P.Bang + P.Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 66037 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Luong (CK): 100.000đ, Tra Thanh Tuyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 28568 (CK): 200.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 84769 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 90001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 25013 (CK): 100.000đ, Nguyen Huy Khiem (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 13451 (CK): 200.000đ, Nguyen Minh Tuan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 43558 (CK): 50.000đ, Nguyen Manh Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 85005 (CK): 100.000đ, Van Nhieu – Q.10 (CK): 1.000.000đ, Le Quang Chieu (CK): 200.000đ, Dao Tu Anh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 42017 (CK): 200.000đ, Dao Thi Thi (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 32768 (CK): 100.000đ, Cong ty Luat TNHH Mo (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 66020 (CK): 100.000đ, Dang Hoang Van (CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Truc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 41756 (CK): 100.000đ, Tran Thi Thanh Tien (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 93789 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Lan Huong (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Le Tran Bao Tran (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77999 (CK): 500.000đ, Huynh Dai Tri (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 53588 (CK): 200.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Vo Thi Thu Thao (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 76659 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88789 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 60012 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 43640 (CK): 500.000đ, Tu Ngoc Trang (CK): 2.000.000đ, Phan Thi Truc Lien (CK): 500.000đ, Nguyen Phuc Tan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 41986 (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 85013 (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ

Giúp gđ. Chị Sờn Thị Dương HCCG 23-36 (12-6): Bạn đọc (Q.1): 500.000đ, Chị Ngọc (KP.4, P.5, Q. 10): 200.000đ, Chị Phương (KP.4, P.5, Q. 10): 300.000đ, Cô Nga (Phạm Ngũ Lão, Q. 1): 500.000đ, Ông bà Lộc- Chuẩn (P. An Phú, TP. Thủ Đức): 1.000.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q. 10): 500.000đ, Nguyen Thanh Tuyen (CK): 200.000đ, Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Ibba Hang (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phung (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Vo Bich Ha (CK): 500.000đ, Truong Dao Quy Duong (CK): 360.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Trần Thị Ngọc Anh HCCG 23-35 (5-6): Nguyễn Đức Hào (Q. 10): 500.000đ, Bạn đọc (Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Phung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ.

Giúp anh Đoàn Khắc Bình HCCG 23-34 (02-6): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Phung (CK): 200.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 30669 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Nguyễn Bùi Ngọc Ánh HCCG 23-33 (29-5): Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ.

Giúp ông Võ Thanh Phương HCCG 23-32 (26-5): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Tiến Anh HCCG 23-31 (22-5): 02 bé Nhi+ Khoa (Q. Bình Thạnh): 500.000đ.

Giúp gđ anh Nguyễn Viết Tân HCCG 23-30 (19-5): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ.

Giúp gđ ông Trương Học HCCG 23-27 (08-5): Nguyễn Đức Hào (Q. 10): 500.000đ, Ho Thi Thanh Thanh (CK): 200.000đ, Nguyen Tuong Tam (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Ha (CK): 700.000đ.

Giúp bé Phan Hoàng Gia Hy HCCG 23-26 (02-5): Bạn đọc TK số… 90618 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Lê Trần Mỹ Kiều HCCG 23-25 (25-4): Nguyễn Đức Hào (Q. 10): 500.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc TK số… 63137 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Nguyet (CK): 10.000đ, Dam Manh Tien (CK): 500.000đ, Cay Sung quan 103 Kim Dong Vinh - Nghe An (CK): 200.000đ, Huynh Trung Hau (CK): 200.000đ, Duong Thi Hong Van (CK): 200.000đ, Nguyen Huy Hoang (CK): 500.000đ, Bach Ngoc Thach (CK): 300.000đ, Mai Thi Bich Thuan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 86662 (CK): 240.000đ, Khuu Ngoc Khang (CK): 40.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.