Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 23 đến ngày 29-10-2024)

Giúp gia đình ông Võ Sỹ Hải HCCG 24-70 (28-10-2024): Nguyen Ti Hon (CK): 50.000đ, Duongvan Khang (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Dieu Nga (CK): 300.000đ, Phi Van Khanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Do Thi Huy - Binh Loi F.13 Q.BT (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …99879 (CK): 20.000đ, CT TNHH MTV vai soi Thanh My (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Thai Quoc Hiep (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số …53871 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Le Thi Dong (CK): 500.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …80968 (CK): 500.000đ, CSPM + CSTV (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số …70002 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …65059 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …43023 (CK): 50.000đ, Nguyen Van Huong P.11 Q.TB (CK): 300.000đ, Nguyen Viet Phuc (CK): 500.000đ.

Giúp bé Ksor H’sawin HCCG 24-69 (25-10-2024): Bé Khả Khả + Thi Thi (Q.11, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, CSPM + CSTV (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Duongvan Khang (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Luong Phu Le (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số …35300 (CK): 300.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Dam Thi Thu Ha (CK): 1.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Pham Truong Sinh (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Văn Đảm HCCG 24-68 (21-10-2024): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.1,Q.Bình Thạnh): 300.000đ, Duongvan Khang (CK): 3.000.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …26101(CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …35236 (CK): 50.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp bé Trương Gia Bảo HCCG 24-67 (11-10-2024): Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Trần Văn Sơn HCCG 24-66 (7-10-2024): Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …26101(CK): 60.000đ.

Giúp gia đình chị Mã Thị Huyên HCCG 24-65 (30-9-2024): Ho Ngoc Ha-P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Thanh Hùng HCCG 24-64 (27-9-2024): Ho Ngoc Ha-P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bé Đặng Nhật Phong HCCG 24-63 (23-9-2024): Ho Ngoc Ha-P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp chị Trần Thị Quyên HCCG 24-62 (16-9-2024): Ho Ngoc Ha-P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Thuận HCCG 24-61 (9-9-2024): Ho Ngoc Ha-P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Xuyen Nguyen (CK): 3.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.