Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 24 đến 30-4-2024)

Giúp gia đình anh Phạm Văn Toản HCCG 24-29 (29-4-2024): Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 08677 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 38267 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 29697 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc số TK…19791(CK): 300.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Tran Nguyen Phuong Anh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 71631 (CK): 2.000.000đ, Do Thuy Lan (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Vinh HCCG 24-28 (22-4-2024): Cty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ, Nguyen Duc Phat (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 6971 (CK): 1.000.000, Dang Nguyen Quynh Nhi (CK): 100.000đ, Quyen Van Long (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79717 (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Nhu Ngo (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đức Khánh HCCG 24-27 (19-4-2024): Lê Nhơn (Q8): 200.000đ, Cty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thu Ha (CK): 300.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Thai Thi Huyen (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 16166 (CK): 2.000.000đ.

Giúp gia đình Bà Bùi Thị Thủy HCCG 24-26 (15-4-2024): Cty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình em Trần Minh Quân HCCG 24-25 (12-4-2024): Lê Nhơn (Q8): 200.000đ, Cty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ.

Giúp gia đình ông Trương Chớ HCCG 24-24 (8-4-2024):Cty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Võ Hoài Lâm HCCG 24-23 (5-4-2024): Lê Nhơn (Q8): 200.000đ, Cty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Thu Ha (CK): 140.000đ, Nguyen Bach Duyen (CK): 100.000đ, Nguyen Van Tuyen (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Cty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhân nghèo Bệnh viện ung bướu TPHCM: Cty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 2.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Nguyễn Tâm (TP Thủ Đức): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31998 (CK):100.000đ.

Ủng hộ Chương trình Thắp sáng niềm tin-Vượt khó đến trường: Cty Hue Minh Dang (CK): 66.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.