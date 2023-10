Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 27-9 đến 3-10-2023)

Giúp gia đình bà Đỗ Thị Vân HCCG 23-57 (02-10): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 20379 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 20063 (CK): 400.000đ, Ho Van Xuong (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình bé Alăng Thị Hồng Ánh HCCG 23-57 (26-9): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q.Tân Phú): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 66020 (CK): 200.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 61539 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 15.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình bé Y Tuyết HCCG 23-56 (18-9): Nguyễn Đắc Diệu Hương (Q.10): 400.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Đặng Thị Nga (P. 4, Q.5): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 10394 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 15.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Cao Huy Hoàng HCCG 23-55 (14-9): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 15.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình bà Đinh Thị Thành HCCG 23-54 (4-9): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Văn Thiết HCCG 23-53 (28-8): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Hữu Anh Văn HCCG 23-52 (24-8): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình em Võ Tuấn Tú HCCG 23-51 (21-8): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ.

Giúp gia đình Anh Nguyễn Trung Hải HCCG 23-50 (14-8): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh HCCG 23-49 (11-8): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Huỳnh Thị Học HCCG 23-48 (07-8): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp ông Trịnh Viết Cương HCCG 23-47 (03-8): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp bé Trần Thị Ngọc Anh HCCG 23-35 (5-6): Bạn đọc (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Trần Kim Lâu HCCG 22-56 (09-9-2022): Bạn đọc TK số… 10394 (CK): 100.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Dieu Binh - Binh Tan (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.800.000đ.

Ủng hộ Bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 9.700.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Dieu Binh - Binh Tan (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ chương trình Trung thu tại Sóc Trăng của Báo SGGP: Cty CP Cap Nuoc ST(CK): 10.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.