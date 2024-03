Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 28-2 đến 5-3-2024)

Giúp em Phạm Thị Mai HCCG 24-15 (4-3-2024): Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 50.000đ, Nguyen Khanh Duong (CK): 300.000đ, Pham Tuan Manh (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88588 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 73020 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 99968 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 57369 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Nguyen Trung Hieu (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Ha Thi Thanh Mai (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 100.000đ, Le Thanh Xuan (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 48808 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 12221 (CK): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97662 (CK): 1.000.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 55850 (CK): 200.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78014 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 86199 (CK): 1.000.000đ, Duong Thuy Phuong (CK): 500.000đ, Doan van Dien (Ck): 1.000.000đ, ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Tran thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ.

Giúp bé Phạm Minh Khôi HCCG 24-14 (01-3-2024): Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 250.000đ, Nguyen Thi Nguyet (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 94386 (CK): 100.000đ, Nguyen Khanh Duong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 66929 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 22012 (CK): 500.000đ, ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88888 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 34454 (CK): 200.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 15535 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 22384 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 89999 (CK): 300.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 60278 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 80594 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 54143 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 48093 (CK): 150.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 84999 (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 55850 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Le Thi Ly Na (CK): 100.000đ, Lam Duc Khai (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Yen Nhi (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 01393 (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Hoang Duc Tuan (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 69694 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi My Phuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 15449 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Duy Lợi HCCG 24-13 (26-2-2024): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 22782 (CK): 1.00.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Le Dinh Nghia Nam (CK): 100.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp ông Thái Doãn Vỹ HCCG 24-12 (23-2-2024): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 22782 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 500.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp anh Đinh Tiến Nam HCCG 24-11 (19-2-2024): Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.31): 1.000.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp chị Trần Thị Thúy Nhi HCCG 24-09 (29-01-2024): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp anh Lê Huy Giang HCCG 24-08 (26-01-2024): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q13): 1.000.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp 2 anh em A La và Y Lá HCCG 24-07 (22-01-2024): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Huyền Trang HCCG 24-06 (19-01-2024): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình ông Trần Văn Chiến HCCG 24-05 (15-01-2024): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Lê Thị Phương Lan (Lạc Long Quân, Q.11): 200.000đ, Ho Tien Dung (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Tran Kim Ngon (CK) 10.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 2.400.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Bệnh nhân Ung bướu nghèo: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 4.600.000đ.

Ủng hộ Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.3): 2.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.