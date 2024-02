Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 31-1 đến 6-2-2024)

Giúp chị Trần Thị Thúy Nhi HCCG 24-09 (29-01-2024): Công ty TNHH SX- TM- Dược Phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyễn Thành Tài (Q.3): 100.000đ, Tăng Thị Xuân Kim (Q.4): 500.000đ, Bạn đọc TPHCM: 250.000đ, Nhà báo Nguyễn Nhật (Q.3): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 62068 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 29018 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp anh Lê Huy Giang HCCG 24-08 (26-01-2024): Công ty TNHH SX- TM- Dược Phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyễn Thành Tài (Q.3): 100.000đ, Bé Khả Khả + Thi Thi (Q.11): 1.000.000đ, Bạn đọc TPHCM: 250.000đ, Nhà báo Nguyễn Nhật (Q.3): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 62068 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 29018 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 09615 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Thai Van Khang (CK): 2.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 41414 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Dang Nguyen Quynh Nhi (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 86868 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ.

Giúp 2 anh em A La và Y Lá HCCG 24-07 (22-01-2024): Công ty TNHH SX- TM- Dược Phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyễn Thành Tài (Q.3): 100.000đ, Ông bà Lộc - Chuẩn (TP Thủ Đức): 1.000.000đ, Nhà báo Nguyễn Nhật (Q.3): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 62068 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Giúp bé Nguyễn Huyền Trang HCCG 24-06 (19-01-2024): Công ty TNHH SX- TM- Dược Phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyễn Thành Tài (Q.3): 100.000đ, Nhà báo Nguyễn Nhật (Q.3): 500.000đ, Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 62068 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thanh Mai (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Giúp ông Trần Văn Chiến HCCG 24-05 (15-01-2024): Công ty TNHH SX- TM- Dược Phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyễn Thành Tài (Q.3): 100.000đ, Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình bé Võ Tấn Tâm HCCG 24-04 (12-01-2024): Công ty TNHH SX- TM- Dược Phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ,Bé Nhi + Khoa (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 30.000đ.

Giúp gia đình bé Y Ngọc HCCG 24-03 (8-01-2024): Công ty TNHH SX- TM- Dược Phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyen Thi Chung (CK): 1.000.000đ, Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ.

Giúp bà Đào Thị Thanh HCCG 24-02 (5-01-2024): Công ty TNHH SX- TM- Dược Phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp ông Phan Khắc Kiên HCCG 24-01 (02-01-2024): Công ty TNHH SX- TM- Dược Phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bà Nguyễn Thị Tùng Vân (Nguyễn Thi, P.13, Q.5): 2.000.000đ, Tran Xuan Thinh (CK): 50.000đ, Hoang The Tai (CK): 100.000đ, Ha Thi Van Anh (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Lien Chi Hoi Phu San TP.HCM (CK): 60.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX- TM- Dược Phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa Bệnh viện ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX- TM- Dược Phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Cứu hộ động vật Gấu: Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.