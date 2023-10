Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 4 đến 10-10-2023)

Giúp gia đình bà Đỗ Thị Luyện HCCG 23-60 (02-10): Hoàng + Thảo (Q.1): 250.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 10394 (CK): 100.000đ.

Giúp bé A Kính HCCG 23-59 (6-10): Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 250.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Le Minh Hieu (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Doan Van Dien (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Cuc - Q. Go Vap (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 35.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp gia đình bà Đỗ Thị Vân HCCG 23-58 (02-10): Bạn đọc (Q.1): 500.000đ, Nguyễn Xuân Tưởng (Hồng Bàng, P.16, Q.11): 250.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 500.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Nhom Vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 35.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 200.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 26663 CK): 50.000đ.

Giúp gia đình bé Alăng Thị Hồng Ánh HCCG 23-57 (26-9): Nguyễn Xuân Tưởng (Hồng Bàng, P.16, Q.11): 250.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 250.000đ, Co Chi - P.13-Q. 8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bé Y Tuyết HCCG 23-56 (18-9): Hoàng + Thảo (Q.1): 250.000đ, Co Chi - P.13-Q. 8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 10394 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Cao Huy Hoàng HCCG 23-55 (14-9): Hoàng + Thảo (Q.1): 250.000đ, Co Chi - P.13-Q. 8 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình bà Đinh Thị Thành HCCG 23-54 (4-9): Lê Thị Bé + Diệp Tuấn Anh (Q.Gò Vấp): 300.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình 4 cháu bé bị bỏng nặng tại Tây Ninh (SGGPO 30-8): Hoàng + Thảo (Q.1): 250.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Nguyet (CK): 22.222đ, Le Tuan Kien (CK): 50.000đ.

Ủng hộ Bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Le Phuoc Dung (CK): 1.500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Phung Thi Hoang Mai (CK): 400.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ chương trình Trung thu tại Sóc Trăng của Báo SGGP: Cty CP Cap Nuoc ST (CK): 10.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.