Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 6-11 đến 12-12-2023)

Giúp em Nguyễn Thị Ngọc Lam HCCG 23-73 (11-12): Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 57626 (CK): 200.000đ, Tran Thai Hung (CK): 2.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Tran Thi Ngoc Oanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 32243 (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bui Thi Bang Tam (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 93938 (CK): 300.000đ, P.Bang - P.Thanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 75031 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 19791 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Le Duc Nghia (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 200.000đ, Dang Nguyen Quynh Nhi (CK): 100.000đ.

Giúp bé Ngô Việt Hiền HCCG 23-72 (04-12): Bạn đọc (Báo Sài Gòn Giải Phóng): 200.000đ, Bạn đọc (Q.Phú Nhuận): 500.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Mai Thị Nguyệt (Q.10): 500.000đ, Le Bich Phuong Chi (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Trung Hieu (CK): 100.000đ, Bui Thi Tuyet Hanh (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Nguyen Thi Ngoc Trinh (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Le Thi Hoa (CK): 3.000.000đ, Le Dinh Quang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 60006 (CK): 400.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Ho Van Xuong (CK): 500.000đ, Luong Phu Le (CK): 200.000đ, Dang Kim Hoan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 63898 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 19791 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 06701 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 15022 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 30127 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 66020 (CK): 200.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 20100 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Le Dinh Nghia Nam (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 300.000đ, Nguyen Hoai Niem (CK): 100.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Do Gia Hiep (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 01439 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 93938 (CK): 300.000đ, Cao Xuan Vuong (CK): 300.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q. Go Vap (CK): 500.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 41141 (CK): 1.000.000đ, Tran Dao Hoa (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Lê Thị Bé Em HCCG 23-70 (04-12): Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Lê Thị Bé + Diệp Tuấn Anh (Q.Gò Vấp): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 10.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 10394 (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q. Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Trà Giang HCCG 23-69 (27-11): Bà Cao Thị Hảo (P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Pham Quoc Vien (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q. Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Đình Thiên HCCG 23-71 (21-11): Ho Ngoc Ha, P.10, Q. Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Minh Thành HCCG 23-66 (10-11): Tran Han (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Đức Lưu HCCG 23-64 (4-11): Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ.

Giúp em Trần Thiên Phan HCCG 23-63 (30-10): Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ.

Giúp gia đình bà Y Buah HCCG 23-62 (23-10): Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ, Tran Han (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Phan Thiện Nhân HCCG 23-61 (16-10): Pham Quoc Vien (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ.

Giúp gia đình bà Đỗ Thị Luyện HCCG 23-60 (10-10): Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ.

Giúp bé A Kính HCCG 23-59 (6-10): Pham Quoc Vien (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình bé Y Tuyết HCCG 23-56 (18-9): Pham Quoc Vien (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình bà Đinh Thị Thành HCCG 23-54 (4-9): Pham Quoc Vien (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 40.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Hữu Anh Văn HCCG 23-52 (24-8): Pham Quoc Vien (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình em Võ Tuấn Tú HCCG 23-51 (21-8): Pham Quoc Vien (CK): 100.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Van Huong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 99990 (CK): 5.000.000đ, Nguyen To Uyen (CK): 10.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 200.000đ.

Ủng hộ chương trình Vietnam Stronger: Vũ Huyền Diệu - Quỹ Bella Love (Đường S, Khu đô thị Lake View City, TP. Thủ Đức): 10.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh: Bạn đọc TK số…01389 (CK): 500.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TP. Hồ Chí Minh: Phung Thi Hoang Mai (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.