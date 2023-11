Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 8 đến 14-11-2023)

Giúp anh Tôn An Nhân HCCG 23-67 (13-11): Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 91199 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Minh Thành HCCG 23-66 (10-11): Bạn đọc (Q.Tân Phú): 1.000.000đ, Bạn đọc nhỏ tuổi (TPHCM): 250.000đ, Dieu Thuong (CK): 2.000.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 00027 (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 32545 (CK): 200.000đ, Nguyen Dinh My (CK): 200.000đ, Ong Ho Van Xuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 19791 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 22549 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Tuyet Mai (CK): 500.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 13679(CK): 500.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 800.000đ.

Giúp lão ngư Nguyễn Văn Nhiếp HCCG 23-65 (6-11): Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, Q.3): 500.000đ, Bạn đọc nhỏ tuổi (TPHCM): 250.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 13679 (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Đức Lưu HCCG 23-64 (4-11): Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, Q.3): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Co Chi P.13 Q.8 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Trần Thiên Phan HCCG 23-63 (30-10): Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, Q.3): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình bà Y Buah HCCG 23-62 (23-10): Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 200.000đ.

Giúp em Võ Tuấn Tú HCCG 23-51 (21-8): Bạn đọc (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ.

Giúp gia đình chị Y Khổ HCCG 23-46 (28-7): Bạn đọc (Q.10): 500.000đ.

Giúp cháu Thái Doãn Bính HCCG 22-81 (11-01): Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen To Uyen (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 31438 (CK): 11.111đ, Phung Huong Giang (CK): 10.000đ, Bui Thi To Nga (CK): 10.000đ.

