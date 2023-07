Bảng vàng từ thiện (từ ngày 12 đến ngày 18-7-2023)

Giúp gđ ông Lê Vạn Thanh HCCG 23-43 (17-7): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Pham Hoang Minh (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, To Xuan Duong (CK): 300.000đ, Ly Tran Thang (CK): 60.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Le Dinh Quang (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 14244 (CK): 500.000đ, Nguyen Quang Dat (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 89013 (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 13.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, Nguyen Huynh Van Anh (CK): 50.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp em Danh Đạt HCCG 23-42 (14-7): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 964001 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 79547 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 80.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Dat - Lan - Muon - Trinh (CK): 600.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 13.000đ, Le Dinh Nghia Nam (CK): 95.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 200.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 100.000đ, NgoThiThanh (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Nữ Kiều Oanh HCCG 23-41 (10-7): Minh Phúc + Đức Minh (Q.7): 500.000đ, Bạn đọc (Q.10): 100.000đ, Nguyễn Đắc Diệu Hương (Q.10): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Diệp Tuấn Anh (Gò Vấp): 200.000đ, Nguyen Thanh Que (CK): 500.000đ, Hang (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 12.000đ, Le Thi Le Chi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp ông Nguyễn Ngọc Tuấn HCCG 23-37 (19-6): Tran Phuoc Thinh (CK): 13.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp gđ. Chị Sờn Thị Dương HCCG 23-36 (12-6): Minh Phúc + Đức Minh (Q.7): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Trần Thị Ngọc Anh HCCG 23-35 (5-6):Minh Phúc + Đức Minh (Q.7): 500.000đ.

Giúp gđ. Ông Trương Học HCCG 23-27 (08-5): Bạn đọc (Q. Tân Bình): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Le Phu Loc (CK): 200.000đ, Tran Thi Thao Nhi (CK): 10.000đ, Vu Mong Hai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 21924 (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Nguyet (CK): 11.111đ, Nguyen Dang Khoa (CK): 100.000đ, Nguyen To Uyen (CK): 10.000đ.

Giúp Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Hoi Duoc si Benh Vien TP HCM (CK): 50.000.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.