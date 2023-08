Bảng vàng từ thiện (từ ngày 23 đến 29-8-2023)

Giúp gia đình ông Nguyễn Văn Thiết HCCG 23-53 (28-8): Bé Minh Triết (Q.1): 1.000.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 10.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 55549 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 85004 (CK): 200.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Hữu Anh Văn HCCG 23-52 (24-8): Phạm Thị Thu Hà (Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Q. 3): 500.000đ, Vương Lĩnh (P. 6, Q.8): 8.000.000đ, Bạn đọc (Q. Tân Phú):1.000.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Dieu Thuong (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bui Thi Diep (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Cam Hang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 01964 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 02899 (CK): 100.000đ, Truong Thi Thao (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 47410 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 13354 (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 60504 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 66020 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08000 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 20.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 200.000đ, Pham Thi Kim Phuong (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 15.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Doan Van Dien (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 70.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 82110 (CK): 50.000đ, Tran Tron Han (CK): 500.00đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Bạn đọc số ĐT…41729 (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 20.000đ.

Giúp gia đình em Võ Tuấn Tú HCCG 23-51 (21-8): Phạm Thị Thu Hà (Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Q. 3): 500.000đ, Phạm Ngọc Lý (Lý Thái Tông, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú): 1.000.000đ, Vương Lĩnh (P. 6, Q.8): 2.500.000đ, Bảo Anh + Yến Như (Q.3): 500.000đ, Bé Minh Triết (Q.1): 1.000.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Nguyễn Hoàng Ân (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 01663 (CK): 500.000đ, Nhóm Vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 56789 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 30002 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 20.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Trung Hải HCCG 23-50 (14-8): Vương Lĩnh (P. 6, Q.8): 2.500.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Tran Tron Han (CK): 500.00đ.

Giúp em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh HCCG 23-49 (11-8): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bảo Minh + Bảo Tiên (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Huỳnh Thị Học HCCG 23-48 (07-8): Bạn đọc TK số… 77015(CK): 1.000.000đ, Tran Han (CK): 500.00đ.

Giúp ông Trịnh Viết Cương HCCG 23-47 (03-8): Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp 3 anh em A Khuẩn HCCG 23-46 (28-7): Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh em Nguyễn Ngọc Khải HCCG 23-45 (24-7): Vương Lĩnh (P. 6, Q.8): 12.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Lê Thị Ánh HCCG 23-44 (19-7): Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Nữ Kiều Oanh HCCG 23-41 (10-7): Vương Lĩnh (P. 6, Q.8): 15.000.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Ngọc Tuấn HCCG 23-37 (19-6): Ho Ngoc Ha - P.10, Q.Go Vap (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Ho Phuong (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Nguyet (CK): 22.222đ, Phung Tri Trung (CK): 10.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM: Phung Thi Hoang Mai (CK): 400.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.