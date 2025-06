Bão có thể không vào đất liền, Trung bộ mưa lớn

Bão giật cấp 10

Cập nhật đến chiều 11-6 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão số 1 đã di chuyển đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ. Ngày 12-6, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó chuyển dần sang hướng Bắc, tiến gần tới đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Vùng ven bờ từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, đặc biệt khu vực đảo Cô Tô, Hòn Ngư, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ và khu biển gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11, biển động dữ dội. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng từ sáng 12-6; còn vịnh Bắc bộ bị ảnh hưởng từ ngày 13-6. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trên đất liền, khu vực Trung bộ sẽ hứng đợt mưa lớn kéo dài. Trong ngày 11-6, khu vực Trung bộ và Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Chiều 11-6, tại Hà Nội, Bộ NN-MT đã chủ trì cuộc họp với đại diện nhiều cơ quan liên quan để ứng phó cơn bão số 1 trên Biển Đông cũng như mưa lũ trên đất liền. Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT), nhiều hồ thủy lợi ở khu vực Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên hiện đạt 27%-85% dung tích thiết kế, đồng thời có tới gần 90 hồ đang trong quá trình thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu mưa lớn kéo dài. Đối với hệ thống đê biển và đê cửa sông, từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh vẫn còn 20 trọng điểm đê xung yếu và 7 công trình đê đang thi công, đặc biệt tại các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng biên phòng tuyến biển đã kiểm đếm và thông báo cho 53.792 phương tiện với tổng cộng 223.054 người biết rõ diễn biến và hướng di chuyển của bão. Các tàu đã nhận thông tin cảnh báo và đang chủ động di chuyển vòng tránh.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, từ các dữ liệu báo cáo của cơ quan khí tượng, đến thời điểm này có thể nhận định, bão không đổ bộ vào đất liền nhưng sẽ gây mưa lớn cho Trung bộ và Tây Nguyên. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai Công điện số 86/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. “Đặc biệt, khắc phục tâm lý chủ quan, không để việc sắp xếp các bộ, các địa phương làm sao nhãng công tác phòng chống bão lụt”, Thứ trưởng Bộ NN-MT đề nghị.

Trung bộ: Mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu

Ngày 11-6, ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT- TKCN TP Huế, cho biết, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác thủy lợi Huế đang vận hành các trạm bơm, nỗ lực tiêu thoát nước cho 25.076ha lúa hè thu vừa xuống giống bị ngập úng do mưa lớn. Mưa lớn cũng đã khiến nhiều vùng thấp trũng tại quận Thuận Hóa và Phú Xuân, TP Huế bị ngập lụt, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, thông tin, sau khi nhận thông tin tàu cá QNa 92954-TS bị hỏng máy trên biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam điều tàu BP-43.9801 cùng 7 cán bộ - chiến sĩ triển khai công tác hỗ trợ, cứu kéo tàu cá bị nạn.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Trần Hưng, Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), cho biết, do mưa lớn kéo dài, cầu tạm trên quốc lộ 25 (đoạn qua thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) ngập sâu khiến giao thông bị chia cắt. Cầu tạm bị ngập nặng từ 4 giờ sáng 11-6, chia cắt tuyến giao thông huyết mạch nối các huyện Krông Pa, thị xã Ayun Pa và Phú Thiện với TP Pleiku (cùng thuộc tỉnh Gia Lai). Đơn vị thi công đã huy động xe chở đá tập kết tại hiện trường, đồng thời san gạt, lu lèn tại các vị trí sạt lở, xói mòn để đảm bảo mặt cầu tạm ổn định. Đến 11 giờ 15 cùng ngày, tuyến đường được thông xe trở lại.

Chiều cùng ngày, ông Lê Hữu Hưng, Chủ tịch UBND xã Kim Tân (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), thông tin, trận mưa lớn trên diện rộng khiến ngầm tràn bắc qua suối ở thôn Mơ Nang 2 (xã Kim Tân) bị ngập sâu từ 2 giờ sáng ngày 11-6, cô lập 319 hộ dân. UBND xã Kim Tân đã chỉ đạo lực lượng chức năng sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm nếu người dân cần.

Ngày 11-6, Trung tâm Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi (Sở NN-MT tỉnh Cà Mau) cho biết vừa vận hành 5 trạm bơm nằm trên tuyến lộ Tắc Thủ - Sông Đốc để bơm nước từ vùng ngọt (huyện Trần Văn Thời) ra bên ngoài để giảm ngập vụ lúa hè thu. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến 28.900ha lúa hè thu (từ 7 đến 30 ngày tuổi) trên địa bàn huyện Trần Văn Thời bị ngập khá sâu. Nếu không tháo úng kịp thời, nguy cơ thiệt hại gia tăng.

Bác thông tin cầu phao Phong Châu bị trôi, mất kiểm soát

Ngày 11-6, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng Phòng Tuyên huấn của Binh chủng Công binh (Bộ Quốc Phòng), khẳng định, không có chuyện cầu phao Phong Châu nối huyện huyện Lâm Thao và Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) bị đứt hay trôi dạt mất kiểm soát như thông tin trên mạng xã hội. Theo đó, sáng cùng ngày, do mực nước sông Hồng tại khu vực huyện Lâm Thao và Tam Nông lên cao, lưu tốc dòng chảy hơn 3m/giây nên Lữ đoàn 249 đã cắt cầu phao để đảm bảo an toàn. Sau khi cắt cầu phao, do lực nước mạnh nên đẩy 2 đốt cầu lùi khỏi vị trí neo mố bờ lên xuống, các sà lan lai dắt cầu đã đỡ 2 đốt cầu và lai dắt vào bờ an toàn.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến cũng thông tin, khi lưu tốc dòng chảy xuống dưới 2m/giây, Lữ đoàn 249 sẽ nối lại cầu phao và bảo đảm giao thông qua cầu phao. Nếu lưu tốc dòng chảy xuống dưới 3m/giây, đơn vị sẽ bảo đảm giao thông bằng phà quân sự.

Cầu phao Phong Châu được lắp đặt để phục vụ người dân Phú Thọ và các địa phương lân cận sau sự cố sập cầu Phong Châu ngày 9-9-2024.