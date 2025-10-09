Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ khu vực doanh nghiệp nhà nước, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng trên 8%

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công điện số 191/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước

Theo đó, để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025, đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ đất đai, tài sản nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty và DNNN tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Trước ngày 25-10, các tập đoàn, tổng công ty, DNNN phải báo cáo Bộ Tài chính kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2025, bao gồm các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận sau thuế, sử dụng lao động, thu nhập bình quân người lao động, tiến độ cơ cấu lại, cổ phần hóa, cùng các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp và tham mưu Thủ tướng các nội dung chỉ đạo nhằm bảo đảm khu vực DNNN hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng trên 8%, trình Thủ tướng trước ngày 30-10.

Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát hiện trạng đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường, phân loại rõ đất sử dụng đúng mục đích, đất chưa sử dụng, đất tranh chấp, lấn chiếm, cho thuê, khoán, hoặc sử dụng sai mục đích; hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25-10.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tổng hợp, tham mưu Thủ tướng các nội dung chỉ đạo về sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp, đặc biệt lưu ý vấn đề quản lý, sử dụng đất đai, trình Thủ tướng trước ngày 30-10.

Tin liên quan Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán

PHAN THẢO