Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán

Ngày 2-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện về việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025.

Thủ tướng chỉ đạo phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán

Đến ngày 30-9, thu ngân sách nhà nước (NSNN) xấp xỉ đạt 100% dự toán năm 2025, trong khi vẫn thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng trên 200.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, dự báo tình hình chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không thuận lợi đến nền kinh tế nước ta; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi NSNN.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành NSNN trong những tháng cuối năm 2025, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm trên 8%, Thủ tướng yêu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, phấn đấu thu NSNN năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán; triệt để tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Cùng với đó, tổ chức điều hành chi NSNN chủ động, triệt để tiết kiệm chi NSNN, nhất là chi thường xuyên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung, đẩy nhanh quyết liệt tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Trước ngày 10-10, Bộ Tài chính quyết định phương án xử lý số vốn NSNN đã giao cho các bộ, cơ quan, địa phương nhưng quá thời hạn không phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư.

PHAN THẢO