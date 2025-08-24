Bão số 5 đã ở mức cuồng phong

Cập nhật thông tin mới nhất từ cơ quan khí tượng, bão số 5 đã mạnh lên cấp 14 và giật tới cấp 17, chính thức trở thành “cuồng phong”.

Mắt bão số 5 với những xoáy mây lớn gây mưa gió vần vũ ngoài Biển Đông trước khi đổ bộ miền Trung nước ta. Ảnh vệ tinh lúc 18 giờ ngày 24-8

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia thông tin: hồi 18 giờ ngày 24-8, bão số 5 đã mạnh lên cấp 14 (150-166km/giờ), giật tới cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ giảm còn khoảng 15km/giờ.

Trước đó, bão mạnh ở cấp 12 vào sáng 24-8 và mạnh lên cấp 13 vào đầu giờ chiều nay. Hướng di chuyển cơ bản trong ngày hôm nay là hướng Tây. Như vậy, chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, bão đã tăng lên 1 cấp và có xu hướng đổi hướng.

Vị trí tâm bão lúc 18 giờ ở khoảng 17,8 độ vĩ Bắc - 109,6 độ kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 435km, Hà Tĩnh 410km và Bắc Quảng Trị 360km về phía Đông.

Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, hiện cơ quan khí tượng đang phát thông tin cảnh báo mỗi giờ đồng hồ một lần về bão số 5.

Vị trí tâm bão số 5 (ảnh vệ tinh) ﻿cập nhật đến 18 giờ ngày 24-8. Nguồn: ZOOM EARTH

8 địa phương đồng loạt ra lệnh cấm biển

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, đến thời điểm này, 8 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển, yêu cầu toàn bộ tàu thuyền ngừng ra khơi để tránh rủi ro.

Hơn 675.000 người dân ở khu vực ven biển và vùng trũng thấp từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng đã được chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán đến nơi an toàn trước thời điểm bão đổ bộ đất liền.

Chiều 24-8, cán bộ khí tượng tại Trạm Khí tượng Hòn Ngư (đảo Hòn Ngư, tỉnh Nghệ An) chằng chống, bảo vệ thiết bị trước khi cơn bão số 5 quét qua. Ảnh: HOÀNG LINH

Cán bộ khí tượng chằng chống cánh cửa của Trạm Khí tượng Hòn Ngư (đảo Hòn Ngư, tỉnh Nghệ An) vào chiều 24-8. Ảnh: Cục Khí tượng - thủy văn cung cấp

Cán bộ khí tượng cùng các chiến sĩ đặt các bao cát bảo vệ mái nhà của Trạm Khí tượng Hòn Ngư trước trận cuồng phong. Ảnh: HOÀNG LINH

Bảo vệ mái nhà của Trạm Khí tượng Hòn Ngư (đảo Hòn Ngư, tỉnh Nghệ An). Ảnh: HOÀNG LINH

Đĩa mây bão lớn - dự báo có nơi mưa vượt 700mm

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo trong 24-48 giờ tới, bão tiếp tục duy trì cường độ mạnh khi tiến sát đất liền, gây mưa lớn diện rộng.

Lượng mưa phổ biến 200-400mm, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có thể xuất hiện những điểm mưa đặc biệt lớn, vượt 700mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở các tỉnh Bắc Trung bộ và Bắc bộ, cùng với khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Mưa lớn được dự báo kéo dài đến hết ngày 26-8, sau đó giảm dần, nhưng các khu vực trũng thấp và hệ thống đê điều sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn. Các địa phương ven biển cần phải chủ động bảo vệ an toàn cho người dân, công trình hạ tầng và sản xuất nông nghiệp, trong đó có gần 300.000ha lúa, hơn 77.000ha cây ăn quả và 57.000ha cao su có nguy cơ bị ảnh hưởng.

PHÚC HẬU