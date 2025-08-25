Cẩm nang ứng phó bão số 5

Trước khi bão đổ bộ
- Theo dõi thường xuyên dự báo và cảnh báo bão, mưa lớn.
- Đảm bảo tàu thuyền neo đậu an toàn, không ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh.
- Dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và vật dụng thiết yếu cho ít nhất 3 ngày.
- Xác định nơi trú ẩn an toàn; chủ động sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.
- Gia cố nhà cửa, cắt tỉa cành cây, tháo biển quảng cáo, bảo vệ công trình đang thi công.
- Gia cố chuồng trại hoặc di chuyển vật nuôi lên cao tránh ngập.
- Thu hoạch sớm nông sản, thủy sản gần tới kỳ để giảm thiệt hại.
- Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn.
- Đưa phương tiện, máy móc lên vị trí cao; đề phòng ngập tầng hầm.
- Phòng lũ, lũ quét, sạt lở ở vùng trũng, ven biển, đồi núi.
- Khơi thông cống rãnh; báo chính quyền khi có tắc nghẽn, điểm ngập sâu.
- Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn của địa phương.
Khi bão đổ bộ
- Theo dõi liên tục diễn biến bão, mưa lớn.
- Ở yên trong nhà, đóng chặt cửa, tránh xa cửa sổ và khu vực có kính.
- Không ra ngoài trừ trường hợp khẩn cấp; nếu buộc phải đi, mang đèn pin, áo phao, còi và điện thoại.
- Không trú dưới cây, cột điện; đề phòng sét và vật thể bay.
- Ngắt điện, khóa gas để giảm nguy cơ cháy nổ, điện giật.
- Tuyệt đối không ở lại khu nuôi trồng thủy sản; không quay lại khi bão chưa tan hẳn.
- Cảnh giác khi tâm bão đi qua vì gió có thể lặng 30-60 phút rồi đổi hướng, mạnh trở lại.
- Đề phòng ngập, lũ quét, sạt lở tại vùng trũng, đô thị, miền núi.
- Gọi số cứu hộ, cứu nạn khi khẩn cấp, cung cấp chính xác vị trí và tình trạng.
- Tuân thủ chỉ đạo sơ tán, bảo vệ của chính quyền.
Nguồn: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)