Xã hội

Cẩm nang ứng phó bão số 5

SGGPO

Cơn bão số 5 đang duy trì cường độ rất mạnh khi áp sát Bắc Trung bộ, với đĩa mây rất lớn đã và sẽ mưa lớn diện rộng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cung cấp cẩm nang ứng phó với bão số 5.

Trước khi bão đổ bộ

- Theo dõi thường xuyên dự báo và cảnh báo bão, mưa lớn.

- Đảm bảo tàu thuyền neo đậu an toàn, không ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh.

- Dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và vật dụng thiết yếu cho ít nhất 3 ngày.

- Xác định nơi trú ẩn an toàn; chủ động sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.

- Gia cố nhà cửa, cắt tỉa cành cây, tháo biển quảng cáo, bảo vệ công trình đang thi công.

- Gia cố chuồng trại hoặc di chuyển vật nuôi lên cao tránh ngập.

- Thu hoạch sớm nông sản, thủy sản gần tới kỳ để giảm thiệt hại.

- Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn.

- Đưa phương tiện, máy móc lên vị trí cao; đề phòng ngập tầng hầm.

- Phòng lũ, lũ quét, sạt lở ở vùng trũng, ven biển, đồi núi.

- Khơi thông cống rãnh; báo chính quyền khi có tắc nghẽn, điểm ngập sâu.

- Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn của địa phương.

Khi bão đổ bộ

- Theo dõi liên tục diễn biến bão, mưa lớn.

- Ở yên trong nhà, đóng chặt cửa, tránh xa cửa sổ và khu vực có kính.

- Không ra ngoài trừ trường hợp khẩn cấp; nếu buộc phải đi, mang đèn pin, áo phao, còi và điện thoại.

- Không trú dưới cây, cột điện; đề phòng sét và vật thể bay.

- Ngắt điện, khóa gas để giảm nguy cơ cháy nổ, điện giật.

- Tuyệt đối không ở lại khu nuôi trồng thủy sản; không quay lại khi bão chưa tan hẳn.

- Cảnh giác khi tâm bão đi qua vì gió có thể lặng 30-60 phút rồi đổi hướng, mạnh trở lại.

- Đề phòng ngập, lũ quét, sạt lở tại vùng trũng, đô thị, miền núi.

- Gọi số cứu hộ, cứu nạn khi khẩn cấp, cung cấp chính xác vị trí và tình trạng.

- Tuân thủ chỉ đạo sơ tán, bảo vệ của chính quyền.

Nguồn: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

IMG_1715.jpeg
IMG_1714.png
Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

bão số 5 cẩm nang ứng phó bão bão cuồng phong kajiki

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn