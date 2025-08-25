Cẩm nang ứng phó bão số 5

- Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn của địa phương.

- Khơi thông cống rãnh; báo chính quyền khi có tắc nghẽn, điểm ngập sâu.

- Đưa phương tiện, máy móc lên vị trí cao; đề phòng ngập tầng hầm.

- Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn.

- Thu hoạch sớm nông sản, thủy sản gần tới kỳ để giảm thiệt hại.

- Gia cố chuồng trại hoặc di chuyển vật nuôi lên cao tránh ngập.

- Gia cố nhà cửa, cắt tỉa cành cây, tháo biển quảng cáo, bảo vệ công trình đang thi công.

- Xác định nơi trú ẩn an toàn; chủ động sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.

- Dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và vật dụng thiết yếu cho ít nhất 3 ngày.

- Đảm bảo tàu thuyền neo đậu an toàn, không ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh.

- Theo dõi thường xuyên dự báo và cảnh báo bão, mưa lớn.

Trước khi bão đổ bộ

Khi bão đổ bộ

- Theo dõi liên tục diễn biến bão, mưa lớn.

- Ở yên trong nhà, đóng chặt cửa, tránh xa cửa sổ và khu vực có kính.

- Không ra ngoài trừ trường hợp khẩn cấp; nếu buộc phải đi, mang đèn pin, áo phao, còi và điện thoại.

- Không trú dưới cây, cột điện; đề phòng sét và vật thể bay.

- Ngắt điện, khóa gas để giảm nguy cơ cháy nổ, điện giật.

- Tuyệt đối không ở lại khu nuôi trồng thủy sản; không quay lại khi bão chưa tan hẳn.

- Cảnh giác khi tâm bão đi qua vì gió có thể lặng 30-60 phút rồi đổi hướng, mạnh trở lại.

- Đề phòng ngập, lũ quét, sạt lở tại vùng trũng, đô thị, miền núi.

- Gọi số cứu hộ, cứu nạn khi khẩn cấp, cung cấp chính xác vị trí và tình trạng.

- Tuân thủ chỉ đạo sơ tán, bảo vệ của chính quyền.

Nguồn: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)