Cảnh báo: Bão Kajiki tăng 7 cấp, đạt sức gió nguy hiểm ngang bão Yagi

Chỉ trong 48 giờ, bão Kajiki (bão số 5) đã tăng tới 7 cấp, đạt sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 16, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2025, tương đương với bão Yagi từng đổ bộ miền Bắc tháng 9-2024.

Chiều 24-8, tại Hà Nội, Cục Khí tượng - Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về diễn biến bão số 5.

Ông Hoàng Phúc Lâm chủ trì cuộc họp và trả lời các câu hỏi của báo chí chiều 24-8

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, điều kiện khí hậu trên Biển Đông hiện rất thuận lợi cho bão phát triển, duy trì cường độ mạnh. Nhiệt độ mặt biển trên 30°C, các dòng dẫn ổn định, quỹ đạo bão chủ yếu đi trên biển nên ít bị cản trở.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, theo phân tích hiện tại, quỹ đạo bão số 5 gần như hoàn toàn trên biển, không bị cản bởi các đảo nên cường độ duy trì ổn định và có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

“Sáng nay bão ở cấp 12, đến chiều đã tăng lên cấp 13. Chúng tôi nhận định bão có thể đạt cấp 14, thậm chí một số nguồn dự báo bão sẽ lên tới cấp 15” – ông Hoàng Phúc Lâm thông tin.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng bão có thể đạt cấp 14-15

Dải mây bão rất rộng, bao phủ nhiều khu vực miền Trung và miền Bắc. Trọng tâm gió mạnh dự báo tập trung tại Nghệ An, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị. Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Quang cảnh cuộc trao đổi của báo chí chiều 24-8

Theo cơ quan khí tượng, bão số 5 di chuyển với tốc độ 15-20km/giờ, có lúc đạt 25km/giờ. Chỉ trong hai ngày, từ khi mạnh lên thành bão đêm 22-8 đến chiều 24-8, cường độ bão đã tăng 7 cấp, hiện đạt cấp 13 và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết thêm, đêm nay bão có thể đạt cấp 13-14, thậm chí một số dự báo nhận định lên tới cấp 15 khi đổ bộ. Dự kiến, bão ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị từ trưa đến chiều 25-8.

Vị trí tâm bão qua ảnh vệ tinh cập nhật hồi 17 giờ 45 phút ngày 24-8. Nguồn: ZOOM EARTH

Tuy nhiên, hoàn lưu rộng của bão dự báo gây mưa trên diện rộng. Chiều 24-8, rìa hoàn lưu phía Tây Bắc bão số 5 đã bắt đầu gây mưa vừa đến mưa to tại khu vực đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội.

Vị trí tâm bão được Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia công bố lúc 17 giờ ngày 24-8

Cập nhật đến 17 giờ ngày 24-8, tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ Bắc - 109,9 độ kinh Đông, cách Nghệ An 470km, Hà Tĩnh 450km và Bắc Quảng Trị 390km về phía Đông; gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, di chuyển tốc độ 20km/giờ theo hướng Tây khi tiến về phía đất liền nước ta.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương khẩn trương hoàn tất công tác ứng phó, chằng chống nhà cửa, thu hoạch hoa màu, gia cố công trình, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trước 22 giờ đêm nay 24-8. “Còn từ sáng mai thì gió rất mạnh, mọi hoạt động gần như không kịp” - ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Ngoài ra, ngay sau bão Kajiki, khả năng Biển Đông xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới mới.

