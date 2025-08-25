Bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, đĩa mây lớn đã chạm vào miền Trung

Cập nhật đến rạng sáng nay 25-8, bão số 5 (Kajiki) vẫn không hạ cấp và đang ở mức đặc biệt nguy hiểm khi áp sát vùng biển Bắc Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ hôm nay 25-8, tâm bão ở vị trí 18,3 độ vĩ Bắc - 107,7 độ kinh Đông, chỉ còn cách Nghệ An khoảng 220km, Hà Tĩnh 200km và phía Bắc Quảng Trị 180km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn giữ ở cấp 14, giật cấp 17.

Vị trí tâm bão số 5 lúc 4 giờ ngày 25-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Do ảnh hưởng của bão số 5, sáng 25-8 nhiều khu vực ven biển miền Trung và Bắc bộ đã có gió mạnh. Các trạm khí tượng tại đảo (đặc khu) như Bạch Long Vĩ đo được gió cấp 7 giật cấp 9, Cô Tô cấp 6 giật cấp 9, Bãi Cháy cấp 6 giật cấp 8, Hòn Ngư cấp 7 giật cấp 8, Cồn Cỏ cấp 6 giật cấp 8.

Trong đêm đến sáng 25-8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20km/giờ, khả năng gây mưa lớn diện rộng và gió mạnh ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị trong 24 giờ tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, sáng nay, bão số 5 tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ, sẽ quét vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị vào chiều tối nay, 25-8. Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ, đang ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - mức cảnh báo cao nhất trên biển và ven bờ.

Đĩa mây rất lớn mang theo túi nước khổng lồ đã chạm vào đất liền Trung bộ và Bắc bộ. Ảnh vệ tinh lúc 6 giờ hôm nay

Với sức gió giật tới cấp 17 khi vào bờ, bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, có thể gây mưa rất lớn, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng diện rộng tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

PHÚC HẬU