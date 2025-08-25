Bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, đĩa mây lớn đã chạm vào miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ hôm nay 25-8, tâm bão ở vị trí 18,3 độ vĩ Bắc - 107,7 độ kinh Đông, chỉ còn cách Nghệ An khoảng 220km, Hà Tĩnh 200km và phía Bắc Quảng Trị 180km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn giữ ở cấp 14, giật cấp 17.
Do ảnh hưởng của bão số 5, sáng 25-8 nhiều khu vực ven biển miền Trung và Bắc bộ đã có gió mạnh. Các trạm khí tượng tại đảo (đặc khu) như Bạch Long Vĩ đo được gió cấp 7 giật cấp 9, Cô Tô cấp 6 giật cấp 9, Bãi Cháy cấp 6 giật cấp 8, Hòn Ngư cấp 7 giật cấp 8, Cồn Cỏ cấp 6 giật cấp 8.
Trong đêm đến sáng 25-8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20km/giờ, khả năng gây mưa lớn diện rộng và gió mạnh ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị trong 24 giờ tới.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, sáng nay, bão số 5 tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ, sẽ quét vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị vào chiều tối nay, 25-8. Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ, đang ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - mức cảnh báo cao nhất trên biển và ven bờ.
Với sức gió giật tới cấp 17 khi vào bờ, bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, có thể gây mưa rất lớn, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng diện rộng tại các tỉnh Bắc Trung bộ.