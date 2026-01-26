Vietravel đưa trải nghiệm World Cup 2026™ đến gần người Việt

Vietravel chính thức được On Location - Nhà cung cấp dịch vụ Hospitality duy nhất của FIFA World Cup 26™ - bổ nhiệm làm đại lý độc quyền tại Việt Nam cho chương trình tiếp đón chính thức, mở ra cơ hội để người hâm mộ Việt Nam tiếp cận các dịch vụ đẳng cấp quốc tế tại giải đấu danh giá.

Vietravel là đại lý độc quyền tại Việt Nam cho chương trình tiếp đón chính thức FIFA World Cup 2026™ (NGUỒN ẢNH: ON LOCATION)

FIFA World Cup từ lâu đã trở thành biểu tượng kết nối hàng triệu trái tim chung niềm đam mê bóng đá, nơi những khoảnh khắc lịch sử được tạo nên chỉ trong tích tắc - từ các pha bóng quyết định đến bàn thắng ở những phút bù giờ nghẹt thở. Đó là cảm xúc mà người hâm mộ chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn khi trực tiếp hiện diện trên khán đài.

Mùa hè này, FIFA World Cup 26™ sẽ chính thức khai cuộc tại Bắc Mỹ với quy mô hoành tráng nhất lịch sử cùng dịch vụ tiếp đón chuẩn quốc tế, hứa hẹn mở ra một chương mới cho trải nghiệm thưởng thức bóng đá đỉnh cao. Diễn ra từ ngày 11-6 đến 19-7-2026, đây là lần đầu tiên FIFA World Cup được tổ chức tại 16 sân vận động thuộc ba quốc gia Canada, Mexico và Hoa Kỳ, với sự tham gia của 48 đội tuyển hàng đầu thế giới. Đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là lễ hội văn hóa toàn cầu, thu hút sự quan tâm của hàng tỷ người hâm mộ.

Đối với những khán giả mong muốn trải nghiệm World Cup theo cách trọn vẹn và khác biệt, chương trình tiếp đón chính thức (Hospitality) mang đến một chuẩn mực thưởng thức bóng đá hoàn toàn mới, kết hợp giữa thể thao đỉnh cao và dịch vụ tiếp đón cao cấp. Từ không gian tiếp đón sang trọng, vị trí chỗ ngồi có tầm nhìn lý tưởng đến dịch vụ ẩm thực và phục vụ chuyên nghiệp, mọi chi tiết đều được thiết kế nhằm nâng tầm trải nghiệm xem bóng đá.

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel là đơn vị duy nhất được On Location ủy quyền phân phối các gói Hospitality cao cấp trải nghiệm FIFA World Cup 26™ với mức giá niêm yết toàn cầu, đảm bảo tính chính thống, an toàn và minh bạch cho khách hàng. Bên cạnh đó, Vietravel còn phát triển các sản phẩm du lịch kết hợp khám phá Mỹ, Canada, Mexico, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người hâm mộ - từ tour trọn gói đến các hành trình linh hoạt.

Với sự hợp tác cùng On Location, Vietravel mở ra cơ hội để người hâm mộ Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ được trực tiếp sống trong bầu không khí World Cup theo cách trọn vẹn và đẳng cấp. Thông tin chi tiết về các gói trải nghiệm FIFA World Cup 26™ luôn được cập nhật liên tục tại https:// fifaworldcuphospitality.vietravel. com.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL. Trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Xuân Hoà, TPHCM. Hotline: 1800 646 888. Fanpage: https://www.facebook.com/vietravel. Website: https://www.travel.com.vn.

Vietravel giới thiệu đến quý khách hàng một số gói Hospitality tiêu biểu dành cho các trận đấu trọng điểm như tứ kết và chung kết FIFA World Cup 26™, kết hợp lưu trú 5 sao, dịch vụ di chuyển và các không gian tiếp đón cao cấp như Pitchside Lounge hay Trophy Lounge. Combo Mỹ: Hành trình đẳng cấp Platinum Access độc quyền (3 đêm 5 sao Los Angeles - Xe đưa đón - Vé tứ kết gói dịch vụ Pitchside Lounge FIFA World Cup 2026) Thời gian: 5 ngày 4 đêm Khởi hành: 9-7-2026 Giá chỉ từ: 810.000.000 VND Combo Mỹ: Hành trình Đẳng cấp Platinum Access Độc quyền (3 đêm 5 sao Los Angeles - Xe đưa đón - Vé chung kết gói dịch vụ Trophy Lounge FIFA World Cup 2026) Thời gian: 6 ngày 5 đêm Khởi hành: 17-7-2026 Giá chỉ từ: 1.566.000.000 VNĐ

.