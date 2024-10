Bảo vệ an toàn hồ Dầu Tiếng

Trước nguy cơ lòng hồ Dầu Tiếng xuất hiện nhiều loại hình xâm hại như khai thác trái phép diện tích mặt hồ và các tài nguyên, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các lực lượng, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương ra sức bảo vệ an toàn công trình thủy lợi có quy mô lớn nhất nước này.

Hồ Dầu Tiếng là công trình thủy lợi có diện tích 27.000ha, dung tích 1,58 tỷ m3 có nhiệm vụ cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt cho 5 tỉnh, thành, gồm: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Long An và TPHCM . Bên cạnh đó, hồ Dầu Tiếng còn có nhiệm vụ quan trọng trong việc điều tiết lũ lụt, đẩy mặn cho vùng hạ du sông Sài Gòn, giúp bảo vệ môi trường và hệ sinh thái nơi đây. Ngày 7-2-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 166/QĐ-TTg đưa công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng vào công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Hiện nay, trên lòng hồ Dầu Tiếng xuất hiện nhiều loại hình xâm phạm, khai thác trái phép diện tích mặt hồ và tài nguyên, như: xả nước thải trái phép, vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước; xây dựng công trình nhà xưởng, làm bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng trái phép… Theo Công an tỉnh Bình Phước, mặc dù diện tích mặt nước hồ Dầu Tiếng trên địa bàn tỉnh chỉ chiếm diện tích nhỏ, khoảng 5% tổng diện tích, nhưng lại vô cùng quan trọng, bởi nó có một mạng lưới những con suối tích nước vào hồ. Đáng báo động là hiện nay, một số con suối đang bị “xóa sổ” bởi các đối tượng san lấp trái phép; việc lấn chiếm khiến lòng hồ bị thu hẹp nên có nguy cơ cao gây mất an toàn hồ thủy lợi.

Trước thực trạng đó, thời gian qua, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND huyện Hớn Quản tổ chức tuyên truyền cho người dân khu vực các xãven hồthủy lợi nhằm nâng cao ý thức bảo vệ an toàn cho công trình. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như phòng chống khai thác tài nguyên trái phép, xả thải gây ô nhiễm môi trường nước và các hoạt động nguy cơ gây hại cho công trình thủy lợi; bảo vệ nguồn nước, cấm đánh bắt, khai thác thủy sản, tài nguyên trái phép và phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Bình Phước đã phát 600 tờ rơi cho người dân sinh sống ở khu vực giáp hồ Dầu Tiếng; kiểm tra 6 lượt công tác bảo vệ công trình của hồ; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ứng trực của lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn hồ Dầu Tiếng tại các vị trí liên quan; tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn công trình hồ thủy lợi; nắm tình hình địa bàn, đối tượng để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vi phạm công trình thủy lợi.

Thời gian tới, Công an tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

BÙI LIÊM