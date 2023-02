Bảo vệ bình yên cho thành phố

Thức cho dân ngủ ngon

Bảo vệ bình yên cho người dân TPHCM là một nhiệm vụ xuyên suốt, được lực lượng công an của thành phố luôn nỗ lực thực hiện. Dù vậy, tình hình tội phạm trên địa bàn TPHCM vẫn diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, tại hội nghị lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu lực lượng Công an TPHCM tập trung bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự xã hội. Cụ thể, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống tội phạm; quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm. Công an TPHCM cũng phải quyết liệt triệt phá các băng nhóm phạm tội cướp giật tài sản trên đường, nơi tập trung đông người; tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, nhất là tội phạm hoạt động qua mạng, tội phạm xâm hại trẻ em.

Chia sẻ về nhiệm vụ của ngành, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an TPHCM, khẳng định, việc tuần tra kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm là nhiệm vụ liên tục và xuyên suốt của các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM cùng Công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức. Trong đó, các tổ trinh sát hình sự liên tục tuần tra kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, trong dịp Tết Quý Mão 2023 vừa qua, 100% cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an TPHCM luôn căng mình túc trực, tuần tra, trấn áp tội phạm nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ bình yên cho người dân, du khách.

Thường xuyên tham gia tuần tra, giám sát tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thiếu tá N.T. (Đội 4, Phòng CSHS, Công an TPHCM) len lỏi trong đám đông, căng mắt quan sát để phát hiện hành vi phạm tội và nhắc nhở khi có người dân để tài sản hớ hênh. Thiếu tá N.T. chia sẻ, có thời điểm, như dịp Tết Quý Mão, anh và đồng đội ngày ngày ăn, ngủ tại tuyến đường này. Trong hơn 20 năm trong nghề công an với 12 năm làm CSHS, hầu như anh (cùng đồng đội) không có khái niệm nghỉ lễ, tết. Tương tự, Thiếu tá D. có hơn 21 năm theo nghề CSHS, cùng đồng đội đã triệt phá, bắt nhiều đối tượng cướp giật, trộm cắp… Việc ăn, ngủ ngoài đường để mật phục, trấn áp tội phạm là công việc hàng ngày và dường như đã “ăn vào máu” của người CSHS như anh. “Té xe, bị tấn công trong lúc truy đuổi tội phạm là chuyện hết sức bình thường. Là CSHS, có trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của người dân, chúng tôi chấp nhận những hiểm nguy ấy”, Thiếu tá D. tâm sự.

Tấn công mạnh vào băng nhóm tội phạm

Ở phạm vi địa phương, Công an quận 12 xác định, nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt quận 12 là địa phương giáp ranh tỉnh Bình Dương với những tuyến đường huyết mạch, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Theo Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12, công an quận tập trung tấn công mạnh vào các băng, nhóm có biểu hiện hoạt động tội phạm có tổ chức; tội phạm liên quan “tín dụng đen”, xâm phạm sở hữu tài sản, ma túy… Đồng thời, tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông cũng như tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép.

Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú, cũng thông tin, công an quận tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống… Các loại tội phạm được tập trung trấn áp là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm xâm phạm sở hữu. Công an quận Tân Phú cũng tập trung phối hợp triệt phá các đường dây tội phạm ma túy, cờ bạc, mại dâm; tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại…

Ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 3, khẳng định, lãnh đạo quận đã chỉ đạo công an quận tập trung trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM, cũng khẳng định, Công an TPHCM đã tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TPHCM. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững, ổn định.