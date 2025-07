Bảo vệ trẻ em an toàn trên mạng

Quốc hội Australia vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 tới. Đây được xem là bước tiến lớn trong nỗ lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Các chuyên gia nhận định, những bộ quy tắc mới do các công ty công nghệ phối hợp Ủy viên An toàn trực tuyến Julie Inman Grant xây dựng theo Đạo luật An toàn trực tuyến, sẽ có tác động sâu rộng hơn nhiều đối với cách người dân Australia truy cập internet.