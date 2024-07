Bắt 6 đối tượng mua, bán người dưới 16 tuổi

Ngày 5-7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đoan Hùng đã đấu tranh thành công chuyên án, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về tội mua, bán người dưới 16 tuổi.

Theo đó, ngày 5-6, Công an huyện Đoan Hùng nhận được tố giác của người nhà cháu L.T.T.M. về việc cháu M. (sinh năm 2011, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) bị Nịnh Quốc Triệu (trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), đang làm quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke trên địa bàn huyện, đưa đi đâu không rõ.

4 trong số các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Công an huyện Đoan Hùng vào cuộc đấu tranh, làm rõ. Qua khai thác đối với Nịnh Quốc Triệu, cơ quan công an xác định, do quen biết với cháu M. và được cháu M. xin làm nhân viên phục vụ nên Triệu đồng ý.

Tối 25-5, Triệu thuê xe đón cháu M. về xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng. Do cháu M. còn ít tuổi nên không được nhận vào làm. Tại đây, Triệu đã liên hệ qua facebook với 1 đối tượng tên Dũng ở TP Bắc Ninh thỏa thuận bán cháu M. cho Dũng với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Dũng đi xe lên đón M., nhưng đưa đi đâu thì Triệu không rõ.



Căn cứ tính chất của vụ án, Công an huyện Đoan Hùng đã xác lập chuyên án. Sau thời gian ngắn, ban chuyên án đã làm rõ: sau khi mua cháu M. từ Triệu, Dũng đã bán cháu M. qua nhiều người, ở nhiều tỉnh thành khác nhau để làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Từ các chứng cứ thu thập được, ngày 13-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đoan Hùng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng gồm: Nịnh Quốc Triệu (sinh năm 2004); Trần Đức Trưởng (sinh năm 2000, trú tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1966, trú tỉnh Bắc Ninh); Lý Văn Xuyên (sinh năm 2001, trú tỉnh Bắc Giang); Lò Thị Phương (sinh năm 1999, trú tỉnh Sơn La); Phan Văn Dũng (sinh năm 2006, trú tỉnh Thái Nguyên) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đoan Hùng đã tìm được cháu M. tại tỉnh Lào Cai, bàn giao cho gia đình an toàn.

GIA KHÁNH