Bạc Liêu: Điều tra vụ án mua bán người sang Trung Quốc

Ngày 15-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang điều tra vụ án “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” do Danh Thị Mau (sinh năm 1972) và Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1984) thực hiện.