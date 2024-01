Bất an khi lưu thông trên đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Xe bồn chở bê tông thi công hạng mục phụ trên đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) nhưng không để bảng cảnh báo, không có người điều phối giao thông vào chiều 17-1

Phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP, ông Trương Minh Công (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết, lúc 14 giờ ngày 17-1, trên đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (hướng Mỹ Thuận đi Cần Thơ, đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), đơn vị thi công tuyến đường cao tốc này sử dụng xe bồn để bơm bê tông xuống vệ đường, hoàn thiện một số hạng mục phụ (đường gom, hàng rào). Tuy nhiên, các công nhân không đặt đèn báo hiệu và bảng cảnh báo từ xa (chỉ đặt phía sau xe hơn chục mét). Hậu quả là rất nhiều xe đang lưu thông với tốc độ cao, khi đến vị trí này phải thắng gấp, hoặc chuyển làn nhanh, suýt đâm va vào nhau. “Rất may là các xe chưa chạy hết tốc độ cho phép, nếu không sẽ khó thắng kịp, có thể tai nạn đã xảy ra”, ông Công kể lại.

Sau khi chứng kiến tình huống này, ông đã gọi điện vào đường dây nóng của chủ đầu tư công trình phản ánh, tuy nhiên những ngày sau, tình trạng thi công thiếu an toàn như thế trên đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vẫn xuất hiện.

Bên cạnh việc thi công thiếu an toàn, trên đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, tại một số nút giao, đường dẫn vào tuyến đường cao tốc này, đơn vị thi công chậm hoàn thiện hệ thống bảng chỉ dẫn, vạch sơn đường khiến nhiều người tham gia giao thông lúng túng.

Ông Đinh Tấn Hùng, nhà gần chợ Kinh Tư, ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long), cho hay, cả tháng nay, rất nhiều người điều khiển ô tô khi lưu thông vào đường dẫn ở khu vực này để lên đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ phải quay đầu ra để hỏi đường, vì phía trong có 2 đường nhánh nhưng không có biển báo hướng dẫn đi hướng Cần Thơ hay TPHCM. “Đã vậy, đường dẫn chưa có vạch sơn phân 2 làn ngược chiều, chưa có đèn chiếu sáng, xe ra vào rất dễ xảy ra tai nạn, nhất là vào ban đêm”, ông Hùng nói.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ) cho biết đã nắm được phản ánh của người dân, các tài xế về tình trạng đơn vị thi công để xảy ra một số tồn tại, gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ban đã chỉ đạo, nhắc nhở các nhà thầu, tư vấn giám sát nghiêm túc tuân thủ phương án tổ chức giao thông trong quá trình thi công các hạng mục còn lại; phải có phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông; các phương tiện, thiết bị thi công phải có biển cảnh báo theo quy định; quá trình thi công phải có người điều hành giao thông, trang thiết bị phụ trợ để đảm bảo an toàn và cảnh báo các phương tiện giao thông khác. Dự kiến, các hạng mục phụ còn lại sẽ được các nhà thầu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024.

TUẤN QUANG